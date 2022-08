Incendie en Gironde et dans les Landes : 16 maisons ravagées par le feu à Belin-Béliet, "on a vécu l'enfer"

Des habitations réduites en cendres, des voitures et des tracteurs calcinés, la commune de Belin-Béliet porte les stigmates de l'incendie qui a déjà ravagé 6.800 hectares de forêt dans le Sud-Gironde. Dans la nuit de mardi à mercredi, seize maisons des hameaux de l'Ambéliet et Joué ont été ravagées par les flammes.

Qu'est-ce qu'on vécu ? L'enfer --David, un habitant de l'Ambéliet

"A 19h, on avait des pignons de pin qui commençaient à tomber sur la terrasse, des pignons en feu, à 20 h, on nous a demandé d'évacuer. A minuit, le feu était au bord de la route, et tout est parti en 20 minutes". David habite le hameau de l'Ambéliet. Il décrit "un mur de flammes", "un brasier qui est arrivé d'un coup". Si sa maison a été épargnée par les flammes, celle de ses voisins n'a pas pu être sauvée. "Les pompiers n'étaient pas assez nombreux pour un tel feu".

Dans le hameaux de l'Ambéliet, à Belin-Béliet, seize maisons ont été détruites par l'incendie dans la nuit de mardi à mercredi. © Radio France - Jules Brelaz

"Un feu qui partait dans tous les sens"

"On était avec les pompiers pour les aider", explique Gaëtan, un habitant du village. Sa maison n'a pas été touchée, "par chance". "On a essayé de sauver ce qu'on a pu (...) mais vous voyez la catastrophe autour là. Là bas, il y a des maisons qu'on a pu être sauvées. C'est malheureux. "

Les ruines encore fumantes des maisons de l'Ambéliet témoignent de la violence et de la rapidité avec lesquelles l'incendie s'est propagée dans la nuit de mardi à mercredi. "Je vous le confirme", indique le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse, officier de communication des sapeurs-pompiers de la Gironde.

"6.000 hectares brûlés en une seule nuit. A priori, nous n'avions pas de référence sur ce type de vitesse de propagation sur un feu, notamment de nuit, quand normalement, les incendies ont tendance à moins progresser".

"On peut imaginer qu'on est monté autour de 1000 degrés pour tendre une charpente métallique. C'est à peu près les températures qu'on peut observer", indique le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse. © Radio France - Jules Brelaz

Dans l'une des maisons détruites, les poutres en acier ont presque fondu sous l'effet de la chaleur."On peut imaginer qu'on est monté autour de 1.000 degrés pour tordre une charpente métallique. C'est à peu près les températures qu'on peut observer."

La commune de Belin-Béliet reste encore située à l'épicentre de l'incendie. Des reprises de feu ont d'ailleurs été combattues ce jeudi aux portes du hameau de l'Ambéliet. Gaëtan dit "[espérer] que les assurances fassent vite leur travail pour les gens qui ont tout perdu."