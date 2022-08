Incendie en Gironde et dans les Landes : 6.200 hectares brûlés, Élisabeth Borne attendue sur place

L'incendie dans le Sud-Gironde et dans les Landes poursuit sa course folle ce mercredi. Depuis mardi, le feu qui est reparti dans le secteur de Saint-Magne, a brûlé 6.200 hectares. 10.000 personnes ont dû être évacuées. La Première ministre Elisabeth Borne est attendue sur place ce jeudi.

La Gironde semble revivre le cauchemar de juillet dernier, quand près de 21.000 hectares avaient brûlé à La Teste et dans le sud du département. C'est d'ailleurs dans le Sud-Gironde mais aussi dans les Landes que se répète le terrible scenario. 6.200 hectares avaient brûlé à 6 heures ce jeudi matin selon le bilan de la préfecture. Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce mercredi davantage de moyens au sol et dans les airs, avec plus de 1.000 pompiers, neuf avions et deux hélicoptères bombardiers d'eau. En déplacement dans l'Aveyron, Gérald Darmanin a également lancé un appel aux employeurs pour libérer des sapeurs pompiers volontaires. Gérald Darmanin est attendu en Gironde avec la Première ministre Elisabeth Borne. Suivez la situation avec France Bleu Gironde et France Bleu Gascogne.

L'essentiel

Ce jeudi matin, 6.200 avaient brûlé (dont 200 dans les Landes)

Les évacuations se sont poursuivies dans la nuit, 10.000 ont dû quitter leur domicile (dont 2.000 dans les Landes

Plus de 1.000 pompiers sont mobilisés

Plusieurs sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés et un plus sérieusement, il a été brûlé au visage et aux jambes, son pronostic vital n'est pas engagé

Dix-sept habitations et deux camions de pompiers ont été détruits.

La Première ministre est attendue à Hostens à 11h30

Une cellule d'information au public a été ouverte par la préfecture de 8h à 20h : 0.800.713.633

La Gironde est en vigilance rouge pour risque de feux de forêts, tout comme les Landes

Un feu "très vigoureux"

En 24 heures, à un rythme galopant, le feu qui s'est déclaré à Saint-Magne mardi après-midi avait déjà détruit 6.200 hectares de forêts, dans le secteur de Hostens, à la frontière avec le département des Landes, également rattrapé par les flammes. "Très vigoureux", selon Martin Guespereau, préfet délégué pour la défense et la sécurité en Gironde, il était mercredi soir "toujours en progression", au sud et à l'est de Landiras, la zone déjà balafrée par un gigantesque incendie en juillet. "Malgré les conditions climatiques extrêmes, nous l'avons donc plutôt bien limité" assurait les pompiers de la Gironde ce mercredi soir. Ils indiquaient également que le feu n'avait "pas eu un comportement normal, puisqu'il ne s'est pas propagé dans le sens du vent, mais à son opposé. C'est un phénomène que nous connaissons sur certains grands feux, qui "génèrent" leur propre vent par convection".

"Le combat est extrêmement ardent (...) Le feu nous a habitués à nous surprendre", a indiqué le préfet délégué lors d'un point presse, sous le ballet des hélicoptères. "Le feu s'est élargi de tous les côtés et avec la hausse des températures, on a un feu qui a explosé à certains endroits", notamment vers le nord en direction de Belin-Béliet, qui est "menacé", a expliqué le directeur départemental des pompiers de la Gironde Marc Vermeulen.

"L'atmosphère est irrespirable" explique notre reporter sur place à la sortie de Landiras.

Des blessés chez les pompiers

"Aucune victime" n'est à déplorer parmi les habitants mais la "lutte tout azimuts" contre les flammes a fait deux blessés légers et "un blessé plus sérieux" parmi les pompiers, selon Martin Guespereau. Dix-sept habitations et deux camions de pompiers ont été détruits en Gironde

Des habitants évacués

La dynamique du feu, très mobile, a nécessité l'évacuation depuis mardi soir de 10.000 personnes : 8.000 en Gironde à Hostens, Saint-Magne et Belin-Béliet et 2.000 dans les Landes à Mano, Moustey et Saugnac-et-Muret ainsi que d'un Ehpad dans ce département. Comme en juillet, des salles communales ont été ouvertes pour recueillir les habitants qui ont dû quitter leur logement, parfois pour la seconde fois.

Des centres d’accueil sont ouverts sur les communes de Salles, Saint Symphorien et le Barp. À Hostens les personnes évacuées ont été accueillies dans la salle des fêtes, la commune a activé sa cellule de crise.

Elisabeth Borne attendue sur place

La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce mercredi qu'elle se rendait ce jeudi sur le front des incendies en Gironde avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, soulignant que la mobilisation du gouvernement était "totale". "Sur plusieurs fronts, nos sapeurs-pompiers font face à des incendies particulièrement violents", a-t-elle relevé mercredi sur son compte Twitter. "La mobilisation du Gouvernement et des services de l'Etat, aux côtés des élus locaux, des bénévoles et des habitants, est totale", a-t-elle ajouté. La première ministre est attendue à 11h30 à Hostens en Gironde.

Des routes fermées

L'A63 (Bordeaux-Bayonne) est reste fermée sur plus de 100 km pendant la nuit de mercredi à jeudi.