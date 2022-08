L'incendie en Gironde et dans les Landes est désormais fixé, les deux canadairs grecs et les deux canadairs italiens venus prêter main forte à la flotte française vont pouvoir repartir. Leur soutien dans la lutte contre les flammes a été salué par la préfète de Gironde, Fabienne Buccio, dimanche.

Incendie en Gironde et dans les Landes : la préfète de Gironde remercie les pompiers de la flotte européenne

Fin de mission pour les 36 militaires grecs et italiens venus en renfort à l'aviation de la sécurité civile française. Mais avant de rentrer dans leur base respective, la préfète a fait le déplacement sur la base aérienne 106 de Mérignac, afin de les remercier pour leur soutien stratégique dans la lutte contre les flammes.

"C'est un peu notre patrimoine commun qui a brûlé"

Dans un rapide discours improvisé sur le tarmac de la base aérienne de Mérignac, la préfète a salué le travail conjoint des Français, Italiens et Grecs. "Le département de la Gironde ainsi que la région Nouvelle-Aquitaine a le plus grand massif forestier d'Europe. Ici, c'est un peu notre patrimoine commun qui a brûlé et qui malheureusement est encore en prise avec un grand feu. Alors un grand merci pour ce que vous avez fait."

Le lieutenant colonel Philippe Harguindeguy remet l'insigne des pompiers avec la devise "courage et dévouement". © Radio France - Lucas Bouguet

Ensemble, les deux équipes grecques et italiennes ont effectué plus de 58 largages sur un total de 13 heures de vol.

La médaille honorifique de la préfecture © Radio France - Lucas Bouguet

Le Major de l'aviation grecque Spiros Gkantiris s'est vu remettre la médaille de la préfecture pour l'ensemble de l'équipage © Radio France - Lucas Bouguet