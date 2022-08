Incendie en Gironde et dans les Landes : une nuit pluvieuse permet aux pompiers de souffler un peu ce dimanche

Météo France prévoyait des orages secs dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 août, il y a finalement eu de la pluie, au moins sur une partie du gigantesque incendie. Ce dernier a brûlé 7.400 hectares dans les Landes et en Gironde mais n'a que peu progressé depuis vendredi. Ce dimanche, il est "tenu mais pas fixé", selon les pompiers girondins.

L'essentiel

À 9 heures, ce dimanche matin, le feu est "tenu mais pas fixé"

Il a plu "en abondance" au moins sur une partie de la zone d'incendie dans la nuit de samedi à dimanche

Une cellule d'information au public a été ouverte par la préfecture de 8h à 20h : 0.800.713.633

La Gironde est en vigilance rouge pour risque de feux de forêts, tout comme les Landes

France Bleu Gironde n'est plus capté sur les postes de radio dans le secteur de l'incendie : Enedis a coupé le courant pour faciliter le travail des pompiers.

Le point, ce dimanche matin

"Une pluie fine est tombée une bonne partie de la nuit, écrit la préfecture de Gironde dans un communiqué publié à 9 heures, ce dimanche matin. Les risques de reprises persistent et d’importants moyens terrestres et aériens restent mobilisés. Les foyers restant actifs, les traitements des lisières, des reprises de feu et les travaux de génie civil se poursuivent."

"Si la situation semble stabilisée, les feux ne sont pas fixés à ce stade et [chacun doit] faire preuve de vigilance et suivre les consignes des autorités", complète la préfète, Fabienne Buccio.

Ça nous permet de souffler un peu et de voir l'avenir plus sereinement.

- Jean-Louis Dartiailh, maire d'Hostens

"On redoutait le pire avec un orage sec et des vents, qui allaient accentuer les risques car ils pouvaient faire tomber les pins, mais heureusement on a eu cette pluie, qui est tombée en abondance, assure le maire d'Hostens, Jean-Louis Dartiailh, ce dimanche matin à 8 heures. S'il n'y a que ça, ça risque de ne pas suffire mais ça nous permet de souffler un peu et de voir l'avenir plus sereinement."

Il a plu sur Hostens et sur au moins une partie de l'incendie - qui a un périmètre de 40 kilomètres - mais les pompiers restent prudents, ils attendent de savoir si la pluie est tombée sur tout le secteur. Ce samedi soir, le feu était contenu mais pas fixé et un énorme dispositif était sur ses gardes : 1.000 pompiers dont 400 venus d’Allemagne, de Roumanie, de Pologne, d’ Autriche, de Grèce et d’Italie.