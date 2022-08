Incendie en Gironde et dans les Landes : "Madame la ministre, achetez des Canadair, je vous en supplie"

C'est un appel qui vient du cœur qu'a lancé Ghislaine Charles la maire de Saint-Magne sur France Bleu Gironde ce jeudi matin. "Madame la ministre, achetez des Canadair, je vous en supplie !" a t-elle demandé à la Première ministre Élisabeth Borne alors qu'elle se rend à Hostens ce jeudi matin avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Un incendie ravage les forêts du Sud-Gironde et des Landes depuis mardi

L'incendie de Landiras qui avait déjà détruit 13.000 hectares en juillet dernier a repris dans sa commune mardi après midi ravageant plus de 6.200 hectares supplémentaires entre la Gironde et les Landes, dans le secteur d'Hostens. "On n'a pas eu assez de Canadair, dès le départ", déplore-t-elle. Pour Ghislaine Charles, les moyens aériens sont un appui "tellement énorme" pour les pompiers qui sont au sol. "Ils sont forts, mais ils n'en peuvent plus depuis le temps que ça dure", ajoute-t-elle. "Il faut plus de moyens aériens. En France, on manque de moyens aériens", insiste la maire de Saint-Magne, consciente malgré tout que les Canadair doivent être répartis sur les huit grands feux qui sont en cours en même temps sur le territoire national.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ghislaine Charles salue "le travail superbe" des pompiers qui "ont permis aux feux de moins progresser" dans la nuit de mercredi à jeudi. "Ils ont sauvé le village" de Saint-Magne, indique l'élue, selon qui "aucune maison n'est touchée" dans sa commune, alors que 17 habitations ont été détruites dans le village de Belin-Béliet. "On a le sentiment que c'est un peu plus calme ce matin", résume-t-elle.

🔊 Écoutez l'appel de la maire de Saint-Magne, Ghislaine Charles Copier

Il faut "davantage" d'avions de lutte contre les incendies, disait E.Macron en juillet

Une polémique était déjà montée sur la question des Canadair en juillet lors des incendies de La Teste et de Landiras. Le président du conseil départemental avait à l'époque demandé davantage de moyens aériens pour lutter contre les feux dans les Landes de Gascogne, "le plus grand massif forestier d'Europe".

Il faut "davantage" d'avions de lutte contre les incendies, avait alors estimé le président Emmanuel Macron sur le site des incendies de forêt géants de La Teste-de-Buch. Les 22 avions dont est dotée la protection civile étaient "suffisants ces dernières années. (...) Est-ce qu'il faut en avoir davantage ? La réponse est oui", avait-t-il jugé, soulignant que cette flotte augmentée serait européenne et appelant à "redéployer une stratégie industrielle" pour construire ces appareils.