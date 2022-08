Des renforts européens sont arrivés ce vendredi pour soutenir le millier de pompiers français engagés dans la lutte contre l'incendie du Sud Gironde. Italiens, Grecs, Allemands, Roumains et Autrichiens travaillent ensemble, malgré la barrière de la langue.

Incendie en Gironde et dans les Landes : plus de 1.500 pompiers français et européens unis contre le feu

Une solidarité sans précédente s'exerce en faveur de la France contre les incendies. Les pompiers, qui luttent quasiment quotidiennement depuis un mois contre les feux de Gironde et des Landes, reçoivent depuis 24 heures le soutien de soldats du feu venus d'Allemagne, de Roumanie, d'Italie ou encore d'Autriche. Le président Emmanuel Macron avait annoncé jeudi l'arrivée de 361 pompiers européens. Des moyens humains, mais aussi matériels, avec de Canadairs du programme européen RescEU.

Pour "mettre de l'huile dans les rouages" entre ces professionnels, des officiers de liaison, comme le capitaine Benoit Ismer. Il est là pour faciliter les communications et intégrer les personnels étrangers dans le dispositif global : "Ils vont rester dans leur chaîne de commandement, mais sur le terrain, les sapeurs pompiers se croisent".

Le langage des pompiers est "universel"

Sur le terrain, justement, un commandant du Sdis 33 explique en anglais à son homologue allemand ce qu'il attend de lui : sécuriser une lisière de forêt. "On se comprend très vite" se réjouit-il. "On ne parle pas toujours la même langue, mais devant une carte, quand on donne des objectifs, le langage est universel" confirme le contrôleur général Marc Vermeulen, le patron des pompiers de Gironde.

L'arrivée des premiers pompiers européens et de leur matériel en Gironde. - Sdis 33

Le renfort n'est pas seulement humain : le détachement roumain de 77 hommes est arrivé avec des camions, les 147 Polonais attendus samedi viennent avec 44 véhicules. Le rapprochement entre les différentes nationalités est facilité par le fait que les effectifs partagent la même base : le QG d'Hostens.

"L'apport de troupes fraîches est bienvenue" souligne Marc Vermeulen, "la France est très sollicitée". Les pompiers français doivent se partager sur au moins sept incendies majeurs ces dernières heures, sans compter les multiples départs de feu sur le territoire.

Mobilisés au sol, les renforts européens le sont aussi dans les airs, avec l'appui de deux Canadairs grecs et deux italiens, qui s'ajoutent aux deux français. Ils sont positionnés sur la base aérienne de Mérignac, près de Bordeaux, et ont commencé à tourner ce vendredi. Quatre avions, cela signifie 37 pilotes et techniciens, coordonnés cette fois par Claire Kowaleski, colonelle de la sécurité civile en poste à la commission européenne.

"La gestion des vols de Canadair est peu différente", explique-t-elle à l'AFP, "ils volent tous à la même vitesse, ils ont tous les mêmes procédures", de ce fait, "en vol, la coordination se fait de façon assez facile".

Claire Kowalewski, officier du centre de coordination de la protection civile européenne. © Radio France - Lucas Bouguet

La flotte présente à la base : Italiens en bleu. Grecs en kakis. Sécurité civile en orange et sapeurs-pompiers en rouge. © Radio France - Lucas Bouguet

Les avions européens sont censés intervenir 72 heures au maximum. Les effectifs au sol devraient se désengager les 18 et 19 août. C'est en tout cas ce qui a été annoncé initialement. Vendredi 12 août au soir, l'incendie du Sud Gironde était "maintenu" mais pas fixé.