Cela fait cinq jours que le feu s'est déclaré dans le Sud-Gironde et dans le nord des Landes. Il est toujours en cours mais ne progresse plus selon la préfète de Gironde ce vendredi soir. Depuis mardi, 7.400 hectares sont partis en fumée. Dans les Landes, 1.600 personnes ont pu rentrer chez elles.

Incendie en Gironde et dans les Landes : le feu ne progresse plus, premiers retours à la maison ce vendredi

Début d'accalmie sur le front des incendies en Gironde et dans les Landes. L'incendie "hors norme" ne progressait plus ce samedi matin, grâce à l'intervention de pompiers français désormais épaulés par des renforts européens. Un mois jour pour jour après les deux incendies gigantesques de Landiras et la Teste-de-Buch en Gironde, la reprise de feu n'a "plus connu de progression depuis maintenant 48 heures", s'est félicité le directeur départemental des pompiers de la Gironde, Marc Vermeulen lors d'un point presse vendredi en fin d'après-midi. Les habitants de certains secteurs des communes landaises de Moustey et Saugnac-et-Muret ont même été autorisés à rentrer chez eux dès 20h. Suivez la situation avec France Bleu.

L'essentiel

Le feu s'est déclaré mardi. À 8h30 ce samedi matin, 7.400 hectares avaient brûlé

L'incendie entre la Gironde et les Landes n'a pas progressé "depuis deux jours" et "n'a pas significativement progressé" dans la nuit

Sur les 10.000 habitants évacués, 1.600 ont pu rentrer chez eu dans les Landes

Au total, 1.500 pompiers sont mobilisés dont près de 400 venus d'autres pays européens

La dernière portion de 20km de l'A63 fermée jusqu'à présent a rouvert ce vendredi soir à 20h

Une cellule d'information au public a été ouverte par la préfecture de 8h à 20h : 0.800.713.633

La Gironde est en vigilance rouge pour risque de feux de forêts, tout comme les Landes

France Bleu Gironde n'est plus capté sur les postes de radio dans le secteur de l'incendie : Enedis a coupé le courant pour faciliter le travail des pompiers.

La situation sur le front de l'incendie

Un peu de répit pour les pompiers sur le terrain. L'incendie entre la Gironde et les Landes n'a pas progressé "depuis deux jours" et est "maintenu", a annoncé ce vendredi après-midi la préfète de Gironde Fabienne Buccio. Selon un nouveau point de la préfecture ce samedi matin, l'incendie "n'a pas significativement progressé" dans la nuit. La surface brûlée est toujours de 7.400 hectares de végétation ce samedi matin.

Un nouveau feu s'est déclaré ce vendredi soir à Sore dans les Landes tout près de Moustey mais il a été fixé dans la nuit, selon France Bleu Gascogne. Il brûlé 16 hectares.

Les pompiers luttent toujours contre le feu même s'il ne progressait plus ce samedi matin - SDIS 33

Quelles conditions météorologiques pour la journée de samedi ?

La chaleur va continuer à sévir ce samedi sur une grande partie de la France, avant l'arrivée en soirée d'orages et de pluies par l'ouest, des intempéries qui pourraient aider les pompiers toujours en lutte contre les incendies en Gironde et dans les Landes. L'impact des orages sur les incendies en cours reste toutefois difficile à prévoir, notamment en raison du risque de fortes rafales. Le SDIS qui précise que "Météo France prévoit des rafales de vent jusqu'à 70 km/h dimanche soir" et s'inquiète de l'absence de pluie : "Si il ne pleut pas dans le même temps, cela peut être très problématique". "Rien de bien durable en terme de pluie, car dimanche après-midi il ne pleut plus en Gironde" a ajouté Bruno Mouchet de Météo France sur France Bleu Gironde.

Selon un nouveau point de Météo France ce samedi matin, 16 départements sont toujours en vigilance orange à la canicule dont la Gironde et les Landes.

Le point sur les évacuations

Depuis le début du sinistre, 10.000 habitants ont été évacués dont 2.000 dans les Landes.

Sur les 2.000 évacués des Landes, 1.600 ont pu rentrer à la maison ce vendredi soir, a annoncé la préfecture des Landes. Il s'agit d'habitants de Moustey et de Saugnac-et-Muret. Mais tous les secteurs ne sont pas concernés : retrouvez le détail dans le communiqué de la préfecture. En ce qui concerne les résidents des foyers Tandem et Le Cottage, ils pourront regagner leur domicile à partir du mardi 16 août.

Aucun retour à la maison n'est encore prévu en Gironde.

Des colonnes européennes en renfort

Sur le terrain, 361 soldats du feu de plusieurs pays européens ont commencé à prêter main forte aux 1.100 soldats du feu français déjà déployés. Les renforts allemands sont déjà sur le terrain comme une partie de la colonne roumaine.

Le contingent autrichien arrivé ce vendredi soir à Hostens - SDIS 33

Les pompiers roumains sur le terrain - SDIS 33

Les pompiers allemands sur le terrain - SDIS 33

La fin de la colonne roumaine est arrivée ce vendredi soir comme le premier détachement autrichien. Le reste du détachement autrichien est arrivé en toute fin de nuit par la route. Le dernier contingent, le plus important en nombre, les polonais, devraient arriver en début d'après midi ce samedi.

Sur la base aérienne de Mérignac, près de Bordeaux, ce sont également deux Canadair italiens et deux Canadair grecs qui sont arrivés dans vendredi matin et pour certains, ont entamé immédiatement leur mission sur la forêt des Landes de Gascogne. "Nous sommes contents parce qu'on sait qu'on vous aide, les amis", dit le commandant grec Anastasis Sariouglou, 36 ans, qui effectue sa première mission en France. Ces renforts européens seront bientôt rejoints par 21 soldats du feu polynésiens. "Ils arrivent de l'autre bout du monde pour venir soutenir leurs camarades qui luttent contre les flammes en Gironde : merci à nos pompiers de Polynésie pour leur solidarité. Mauruuru !" (merci en tahitien), a tweeté le président Emmanuel Macron vendredi après-midi.

Le Pélicandrome où se rechargent les Dash - SDIS 33

Les infos pratiques

Une cellule d'information au public a été ouverte par la préfecture de 8h à 20h : 0.800.713.633

Vous retrouvez les routes coupées dans les Landes et en Gironde dans cet article

La dernière portion de 20km de l'A63 fermée jusqu'à présent a rouvert ce vendredi soir à 20h, à la veille du week-end du 15 août. Les pompiers s'engagent à refermer cet axe en moins d'une heure si besoin.