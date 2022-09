Incendie en Gironde : le feu a peu progressé dans la nuit, pas de nouvelles évacuations envisagées

Les pompiers étaient pessimistes avant la nuit ce mardi, mais le feu n'a que faiblement progressé dans la nuit. Environ 300 hectares supplémentaires ont été détruits, un chiffre qui devra être confirmé par la reconnaissance aérienne au levé du jour. Le feu n'était pas stabilisé ce mercredi matin. L'incendie qui a éclaté dans le Médoc avait brûlé 3.200 hectares de végétation mardi soir et 920 pompiers étaient mobilisés, prêts à batailler toute la nuit.

L'essentiel

Plus de 3.200 hectares de forêt ont brûlé à Saumos et Sainte-Hélène, quatre habitations ont été détruites

Une origine criminelle est évoquée par les gendarmes de la Gironde

On dénombrait mardi soir sept blessés légers parmi les pompiers

920 pompiers étaient mobilisés

300 personnes étaient en cours d'évacuation à Ste-Hélène ce mardi, 540 personnes avaient déjà été évacuées dans le secteur de Saumos et de Sainte-Hélène lundi soir

3.200 hectares brûlés

Selon un bilan communiqué par la préfecture de Gironde dans la soirée de ce mardi, 3.200 hectares avaient brûlé sur le secteur de Saumos, Ste-Hélène et du Temple depuis la veille, lundi soir. Après l'évacuation de 540 personnes à Saumos et Sainte-Hélène lundi soir, la préfecture a annoncé mardi après-midi que les autorités procédaient à l'évacuation préventive d'environ 300 personnes en bordure ouest de Sainte-Hélène.

920 pompiers au sol et des renforts aériens

Au total, 920 pompiers étaient mobilisés pour combattre les flammes dans la nuit de mardi à mercredi. Un chiffre qui n'a cessé d'augmenter depuis le début de l'incendie. Ils étaient 750 dans la journée de mardi. En ce qui concerne les renforts aériens, trois Canadair, deux Dash, trois hélicoptères et un avion Beech devaient tourner dans la journée. On déplorait sept blessés légers chez les pompiers mardi soir, essentiellement des intoxications liées à la fumée et une brûlure à la main.

Une origine "a priori" criminelle

Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du sinistre, mais elle serait "a priori criminelle" selon les gendarmes de la Gironde.

Des routes coupées

La circulation était perturbée aux abords de l'incendie ce mardi. La départementale 6 était fermée entre Sainte-Hélène et Lacanau mardi après-midi. La circulation était coupée également depuis le matin au niveau de la départementale D5E4, depuis Le Porge en direction de Saumos. C'est le cas également de la départementale 5 entre Le Temple et Ste-Hélène via Saumos et de la départementale D5E3 entre la D6 et Saumos.