Incendie en Gironde : l'odeur de fumée perceptible jusqu'en Vendée

Les sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique et de Vendée ont envoyé des renforts en Gironde pour lutter contre l'incendie qui a ravagé 1.300 hectares dans le Médoc ce mardi.

Alors qu'un nouvel incendie a ravagé 1.300 hectares à Saumos et Sainte-Hélène en Gironde, les pompiers de Loire-Atlantique et de Vendée indiquent sur les réseaux sociaux avoir envoyé des renforts sur place : 15 sapeurs-pompiers vendéens partis dans la nuit de lundi à mardi, et 20 sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique dès lundi soir.

"L'odeur de fumée issue de l'incendie de Saumos est perceptible jusqu'en Vendée", selon le SDIS de Vendée sur Twitter qui invite tous ceux qui seraient témoin d'un feu à "appeler les secours".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



