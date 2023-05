Incendies en Gironde : les "anxiolytiques et la psy" font tenir Christophe, qui a perdu sa maison en juillet

Il avait perdu sa maison, le 15 juillet 2022, alors que l'incendie du Sud-Gironde faisait rage, et que plusieurs maisons brûlaient à Guillos. Un an plus tard, Christophe Videaud, était l'invité de France Bleu Gironde, pour évoquer son parcours pendant ces 10 mois, et ces démarches qui n'avancent "peut-être pas à la vitesse à laquelle on l'aurait souhaité". Relogé à La Brède par l'assurance, il est lancé depuis dans de nombreuses démarches autour de la démolition et la reconstruction de sa maison, pour lesquelles, il se "heurte aux autorisations. Il y a un travail énorme de paperasserie derrière", décrit-il. "C'est au quotidien qu'il faut mettre un papier devant l'autre, appeler... C'est très très difficile", raconte le quinquagénaire.

ⓘ Publicité

Et la pente est aussi compliquée mentalement. Christophe Videaud décrit "des hauts et des bas. Les anxiolytiques aident beaucoup, la psy aide beaucoup. C'est le parcours du combattant. Ma femme et moi-même sommes assez abattus". Pour autant, il se dit déterminé à retourner à Guillos, "sans peur, sans crainte. On espère que d'ici la retraite, c'est à dire dans deux ans pour moi, on puisse y habiter."

Un an après, "une allumette peut tout déclencher"

Alors qu'une proposition de loi arrive à l'Assemblée nationale ce lundi sur la prévention des incendies, avec notamment un volet pour durcir les sanctions contre les propriétaires qui ne rempliraient pas leurs obligations de débroussaillage, Christophe Videaud est sceptique. "Vous avez des pins, vous avez des souches. Moi, j'ai une invalidité, je ne peux pas me déplacer comme je veux. Si vous n'avez pas du matériel spécialisé, ça peut être dangereux". Et cher, puisqu'il raconte que "ça m'a coûté 7.000 €" pour abattre neuf chênes.

Et au 15 mai, Christophe Videaud s'inquiète de nouveaux incendies à l'été 2023, après celui de 2022 qui a brûlé 30.000 hectares en Gironde. "Il faut rester prudent, très prudent même", recommande-t-il. "Parce que les forêts sont quand même très sèches et qu'une allumette peut tout déclencher."