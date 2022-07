Incendie en Gironde : un pompier gardois parti en renfort témoigne d'"un feu qui va marquer l'histoire"

Quelque 8.000 personnes sont ce lundi en cours d'"évacuation préventive" de deux quartiers de La Teste-de-Buch, sur le bassin d'Arcachon, en Gironde, département frappé par deux gigantesques incendies depuis mardi, a annoncé la préfecture. "Le feu vient de sauter la piste 214", au sud de cette ville de 26.000 habitants, "vent instable", indique un communiqué. Les deux quartiers concernées sont celui des Miquelots (environ 5.000 personnes), dans le sud de la ville, ainsi que celui plus à l'ouest du Pyla-sur-Mer (environ 3.000 personnes). Pour y faire face, les sapeurs-pompiers du Gard ont envoyé des hommes en renfort. Actuellement, un camion-citerne et six pompiers sont sur place.

Avant cela, une équipe de cinq pompiers spécialisés en feu tactique est restée 48h sur l'incendie de Landiras en fin de semaine dernière. Parmi lesquels le lieutenant-colonel Nicolas Coste, chef du groupement Cévennes Aigoual, spécialiste du feu tactique. En quarante ans de carrière, il n'avait jamais vu un feu de cette ampleur en France :"j'ai assisté à beaucoup de grands feux dans ma carrière. Mais de telle surface très peu. En Australie en 2020, en Macédoine en 2021."

"C'est un feu qui va marquer l'histoire des grands incendies de forêt. On a en référence dans ces territoires, dans le Sud-ouest, un incendie dévastateur en 1949. 82 victimes à l'époque. C'est un des plus gros feux en Aquitaine", Le lieutenant-colonel Nicolas Coste, sur France Bleu Gard Lozère

Un incendie d'une telle ampleur que dans les conditions actuelles, sécheresse, vent et chaleur, il est quasiment impossible de l'éteindre, selon le pompier expérimenté : "Lorsqu'on travaille sur un secteur et qu'on regarde au nord on voit des panaches à perte de vue qui se dégagent dans le ciel, et ensuite dans la direction opposée aussi, ça donne une notion de l'ampleur de ce sinistre".

"On aurait beau mettre toute l'eau que l'on veut, il faut reconnaître à un certain moment qu'on a une telle puissance de feu qu'il est très difficile voire impossible de l'arrêter spontanément (..) il faudra d'autres facteurs" , Le lieutenant-colonel Nicolas Coste, sur France Bleu Gard Lozère

Un incendie très violent qui l'a impressionné : "Pas de moment de panique par contre on s'est retrouvé face à des fronts de feu extrêmement importants, violents, qui nous venaient dessus (...) il a fallu accélérer notre technique pour sortir de cette situation"

Les quelques heures ou il a pu se reposer, c'était ... dans une église d'un petit village improvisé en dortoir.