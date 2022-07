Incendie en Gironde : "On voyait arriver des murs de flammes de quinze mètres", un pompier breton témoigne

Déjà quatre jours de repos pour le lieutenant Christophe Chesnel : "on est requinqué." Ce sapeur-pompier volontaire de 48 ans a dirigé la première colonne de renfort du Sdis d'Ille-et-Vilaine pour la Gironde revenue lundi 18 juillet. Douze hommes au total qui sont intervenus sur l'incendie de Landiras au sud de Bordeaux. "Nous sommes partis le 13 juillet à 16 heures du centre Beauregard pour arriver au nord de Bordeaux vers deux heures du matin. À quatre heures nous étions engagés sur les feux", raconte le lieutenant Christophe Chesnel.

Les premiers jours, les pompiers bretons sont restés mobilisés 36 heures sans dormir. "J'avais entendu parler de Landiras mais je n'avais pas vu d'images. Je savais qu'il s'agissait d'un feu violent donc sur place on a découvert la végétation et les vents", explique Christophe Chesnel. La colonne qu'il dirige a surtout été confrontée aux impressionnantes flammes le deuxième jour : "après avoir tenté d'éteindre des reprises de feu nous avons été placé à l'avant. On avait des murs de flammes de dix à quinze mètres qui arrivaient. On les voyait à 500 mètres et on les attendait", décrit le pompier breton.

C'était impressionnant, mais nous sommes formés pour cela

Le lieutenant Christophe Chesnel était à la tête de la première colonne de renfort du SDIS 35 en Gironde © Radio France - Romain Berchet

Des conditions éprouvantes

En plus d'affronter un important incendie, le lieutenant Christophe Chesnel et ses collègues ont du supporter des conditions extrêmes. "La météo nous a bien tués. Il y avait une ambiance étouffante parce que nous respirions de la fumée en permanence", décrit-il.

On était constamment dans la fournaise et ce n'était pas le feu, c'était le manque d'air

Au delà de la chaleur, les pompiers bretons ont très peu dormi pendant leur mission de cinq jours. "Quand on était sur le terrain, on n'avait pas trop de pauses. On disait aux gars de se reposer dès qu'ils le pouvaient lorsqu'on attendait le feu. Nous ne savions jamais combien de temps allait durer cette attente. On avait en moyenne entre six et huit heures loin du feu mais sur ce temps il y a le transit pour retourner à la zone de repos, remettre les véhicules en état, se doucher, manger, prendre un peu le frais et enfin se coucher. Donc si nous dormions quatre heures c'était bien", détaille le lieutenant Christophe Chesnel.

La générosité des habitants

Confronté à la chaleur persistante et à un rythme effréné, le lieutenant Christophe Chesnel a pu apprécié l'aide des habitants des alentours de Landiras. "Ils venaient déposer de la nourriture dans des immenses camions-frigos", raconte le sapeur-pompier volontaire depuis 32 ans.

L'eau faisait 35 ou 40 degrés, donc on buvait du thé sans thé

Déjà mobilisé dans une opération extérieur il y a six ans à Rognac au nord de Marseille, le lieutenant Christophe Chesnel gardera en mémoire l'aspect "humain" de ces jours passées sur le terrain à Landiras. "Parmi les onze hommes d'Ille-et-Vilaine, on ne se connaissait pas tous mais nous avons créé une osmose, une cohésion au bout d'une journée", conclut-il. Malgré tout, avec un immense sourire Christophe Chesnel n'hésitera pas une seconde s'il devait retourner en Gironde ou ailleurs en France pour tenter de stopper un important incendie.