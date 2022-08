Incendie en Isère : les pompiers luttent contre un feu d'humus à Voreppe, très difficile à fixer et à éteindre

Le feu continue sa progression au nord de Grenoble, dans le secteur de Voreppe et La Buisse (Isère) dans un secteur montagneux escarpé et sauvage. Les flammes se sont propagées après un impact de foudre vendredi soir. Déjà 80 hectares ont brûlé, 270 pompiers sont toujours mobilisés lundi.

Le feu n'est pas fixé lundi en Isère, au nord de la métropole de Grenoble, dans le secteur de Voreppe et La Buisse (Isère). Les flammes ont déjà parcouru 80 hectares depuis le début de l'incendie vendredi soir après un impact de foudre. La tâche des 270 sapeurs-pompiers toujours mobilisés lundi, dont certains du Rhône, de Savoie et Haute-Savoie, n'est pas rendue facile par le vent, la chaleur, les bois et la végétation extrêmement secs. Le feu s'est calmé lundi mais la situation reste très "instable" selon les pompiers de l'Isère, tout peu dégénérer assez vite au sol.

Si on ne compte pas de blessé, pas d'habitation ou entreprise endommagée, 140 personnes restent évacuées. Les habitations aux alentours ne sont plus menacées. Le feu progresse sur une zone de falaises, des braises sont attisées ou projetées aux alentours ou en contre-bas, ce qui provoque d'autres petits départs de feu.

"Il n'y a pas de risque pour le voisinage" - Bertrand Cassou, colonel des pompiers de l'Isère

Bertrand Cassou, colonel des pompiers de l'Isère Copier

"Tant que la pluie ne sera pas tombée, le feu va continuer"

Quatre canadairs étaient en renfort samedi et dimanche, entre le lac de Paladru et la zone en feu. Lundi, 65 engins étaient mobilisés avec deux hélicoptères bombardiers d'eau. "Tant que la pluie ne sera pas tombée, le feu va continuer, il faut rester extrêmement vigilants" expliquait lundi matin sur France Bleu le colonel Bertrand Cassou, des pompiers de l'Isère.

Pourquoi cet incendie est-il si compliqué à fixer et à éteindre ?

Cette situation, sur les contreforts de la Chartreuse, n'est pas aisée à contenir pour les pompiers de l'Isère. La zone d'intervention est d'abord très difficile d'accès, sur des falaises. Ensuite, le bois et la végétation sont très chauds, très secs, très inflammables. Enfin, les flammes et les braises sont contenues et fixées dans le sol : c'est ce qu'on appelle un feu d'humus, c'est un incendie qui transforme le sol -fréquemment un sol de tourbe- en braises et qui se propage sous la terre.

Quatre canadairs ont été nécessaires samedi 6 et dimanche 7 août © Maxppp - Fabrice HEBRARD

L'incendie a débuté vendredi 5 août au soir © Maxppp - Fabrice HEBRARD

