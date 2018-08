Beaucoup de fumée et le feu qui couve sous 1200 mètres cubes de copeaux de bois.

Au Loroux-Bottereau dans le Vignoble Nantais, les pompiers se relaient depuis lundi matin 8h et ils en ont encore pour plusieurs jours, encore trois ou quatre selon les gendarmes informés de la situation.

Le feu s'est déclaré sous "une montagne de 1200 mètres cubes de bois" sur le site de la société Blanchard, qui fait justement du bois broyé pour combustible de chaudière. C'est dû à la fermentation explique le maire Paul Corbet qui s'est rendu sur place.

C'est très compliqué. Il y a eu une fermentation et le feu s'est déclaré sous le tas de bois accumulé. C'est très compliqué à éteindre. Les pompiers évacuent la matière et arrosent au fur et à mesure"- Paul Corbet le maire du Loroux Bottereau