Incendie en Sud-Ardèche : à Vogüé, la solidarité avec les touristes et les habitants évacués

Ils ont été évacués en début d'après-midi, mercredi. Le feu, gigantesque, parti de Lussas, a parcouru en quelques heures une quinzaine de kilomètres pour arriver aux portes de Vogüé en fin d'après-midi. Ce charmant petit village des Gorges de l'Ardèche, est situé au pied d’imposantes falaises.

Près de 150 habitants et vacanciers ont été évacués, essentiellement pour être protégés des fumées. Le château aussi a été évacué. Ils ont été redirigés vers la salle polyvalente de Lanas, commune voisine de 5 kilomètres. Là, ils ont été accueillis par des bénévoles, comme Christian, qui leur ont préparé des sandwichs.

Marie-Christine Durand, la maire de Lanas, veut dédramatiser : "on vient de faire un apéro ardéchois, rosé-saucisson-tomates cerises, c'est assez convivial et c'est ce qu'il faut qu'ils essaient de garder en mémoire".

Ils ont ensuite été hébergés pour la nuit dans la salle polyvalente, où une centaine de lits ont été apportés par la Croix Rouge. D'autres ont été accueillis par des habitants, comme Linda. Elle a accueilli une famille du Doux "on a climatisé la chambre pour qu'(elle soit un peu fraiche, la télévision pour la petite. La solidarité c'est un peu normal non ? Si ça nous arrivait à nous, on serait bien content qu'on nous héberge ! On n'est pas riches mais on est convivial et c'est déjà pas mal" s'exclame-t-elle.

Arthur et Justine, des Lyonnais en vacances dans le Sud Ardèche, logeait au camping des roulottes de Saint-Cerice à Vogüé. Ils ont senti le vent tourner après une balade. "On est partis vers les coups de 11h, c'était assez éparse et limité et, vers els coups de 15h00, j'ai commencé à me dire qu'il y avait un problème !" explique Arthur. "Il y avait beaucoup de monde sur la route. Le ciel était très rouge, c'était assez angoissant quand même, mais là ça va mieux" reconnaît Justine. "On a été très bien accueillis ici, la solidarité, un petit encas, le logis, un verre d'eau, un verre de vin même... Ma foi on garde le moral !" sourit encore Arthur.

De leur côté, les évacués comme se montrent plutôt sereins, philosophes même ! Patrick a du quitter sa maison : "on prend ses papiers, les clés de sa bagnole et puis on dégage ! On laisse tout. Mais il y a pire dans la vie, les maisons, c'est matériel. On l'a vu de loin à la télévision, mais quand on le vit, on se rend compte que c'est pas marrant du tout quand même" conclut-il. Pas marrant et rageant disent certains quand on songe que cet incendie est probablement d'origine criminelle.

Jeudi matin, la mairie annonce que les habitants de plusieurs quartiers de Vogüé ont pu retourner chez eux dans la nuit.