Incendie et fumée toxique à Montrond-les-Bains, la préfecture demande aux riverains de rester chez eux

Plus d'une soixantaine de pompiers sont mobilisés à Montrond-les-Bains (Loire), sur la zone d'activité de Placieux, pour un incendie qui a pris vendredi après-midi au sein de l'usine Red Pool. Le bâtiment de 3000 m2 s'est entièrement embrasé. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de composants pour piscines en résine et ce sont ces matériaux qui brûlent en dégageant d'épaisses fumées.

Un salarié de Red Pool, âgé d'une quarantaine d'années, a été gravement brûlé lors de l'incendie. Il a été héliporté et hospitalisé en urgence absolue. Les pompiers ont fort à faire pour maîtriser le feu chez Red Pool mais aussi pour éviter sa propagation à d'autres entreprises voisines, notamment Les ateliers de la plaine.

Les pompiers à pied d'oeuvre pour éteindre l'incendie chez Red Pool - Source : SDIS de la Loire

L'incendie est tellement impressionnant que le nuage de fumée noire est visible depuis l'autoroute A72 et il a valu de nombreux appels ax pompiers. Face au caractère toxique des fumées, la préfecture de la Loire recommande aux riverains la plus grande prudence : rester chez soi et fermer portes et fenêtres.

Les gendarmes de la Loire font du porte-à-porte dans le secteur pour demander aux habitants de ne pas sortir de chez eux. Un périmètre de sécurité est par ailleurs mis en place dans un rayon de trois kilomètres autour de l'incendie, nul ne peut y entrer.

