Importante fumée noire après un feu de déchets dans le sud de Dijon

Les pompiers sont intervenus suite à un incendie proche du Boulevard Maillard, rue des Creuzots à Dijon, dimanche 24 octobre 2021 en fin d'après-midi. Un important panache de fumée noire s'est dégagé près de l'abri de nuit Adefo. "Un feu de déchets", indiquent les pompiers. Deux camions - dont un camion-citerne - et six sapeurs-pompiers, présents sur place, ont permis d'éteindre le feu en un peu plus d'une heure.

Pas de blessé

Aucune victime n'est à déplorer selon les sapeurs-pompiers, contactés par France Bleu Bourgogne. On ne connaît pas encore l'origine du feu.