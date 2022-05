Incendie en forêt de Rennes : "le plus important dans ce secteur depuis 2003" selon l'ONF

Au lendemain de cet incendie, des dizaines de pompiers sont encore postés dans la forêt de Rennes, pour surveiller mais aussi pour continuer à "noyer la végétation". De son côté, l'Office National des forêts (ONF) dresse un premier bilan. L'incendie qui a pris dans la forêt de Rennes, ce lundi 16 mai 2022, en bordure de l'A84, a détruit 25 hectares de végétation. "On a quasiment tous les ans des petits feux, de l'ordre d'un hectare de végétation. Mais cette fois, c'est vraiment très conséquent. C'est l'incendie le plus important qu'on ait connu depuis 2003 "indique Isabelle Bertrand, directrice régionale de l'ONF en Bretagne. Les arbres qui ont brûlé sont essentiellement "de jeunes arbres, âgés de moins de 10 ans mais quelques pins et feuillus plus âgés ont également été touchés".

Les pompiers ont fait un travail formidable pour circonscrire ce feu, et éviter qu'il se propage davantage dans le massif

L'ONF salue le travail des pompiers. "C'est un feu qui se loge dans le sol fait de tourbe, et qui couve pendant des heures. Il est très très long à éteindre." C'est pour cette raison que les pompiers restent en nombre sur-place. Lorsque tout risque sera écarté, les services de l'ONF devront sécuriser les arbres qui pourraient être dangereux.

Des restrictions d'accès jusqu'à nouvel ordre

Le Préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé par arrêté, ce mardi 17 mai 2022, de restreindre l'accès à la forêt. Jusqu'à nouvel ordre, vous ne pouvez plus vous y rendre depuis les communes de Liffré, Saint-Sulpice-la-Forêt et Thorigné-Fouillard. "Il ne faut vraiment pas y aller, car on peut gêner le travail des pompiers encore sur-place. Et puis, c'est dangereux, on n'est pas à l'abri d'une reprise" précise la directrice régionale de l'ONF.

Dans ce secteur, il est aussi interdit d'utiliser tout ce qui pourrait provoquer un départ de feu par étincelles : des groupes électrogènes, des débroussailleuses, des tronçonneuses, des engins équipés de broyeur ou encore du matériel de soudure ou de découpe. Toute infraction sera punie sévèrement avec des risques de sanctions pénales, indique la Préfecture.

Un appel à la vigilance de tous les promeneurs

Le Préfet appelle chacun à la plus grande vigilance avec des réflexes souvent élémentaires : celui de ne pas fumer dans les zones forestières, d'y jeter un mégot ou d'allumer un barbecue à moins de 200 mètres. En cas de départ de feu, appelez le 18 ou le 112. "Même si nous sommes seulement à la fin du printemps, nous sommes déjà en période de sécheresse. Il faut bien avoir en tête que l'ensemble de la végétation est sensible" alerte Isabelle Bertrand. " Attention par exemple, à ne pas jeter de déchet en verre, une bouteille, avec l'effet de loupe, peut provoquer un incendie. Il faut vraiment respecter les règles de vigilance en ce moment dans nos forêts bretonnes" ajoute la directrice régionale de l'ONF.