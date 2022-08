Important élan de générosité autour de la famille Guidotti qui a tout perdu dans un incendie à Gallargues

La famille Guidotti a tout perdu dimanche dans l'incendie qui a détruit 370 hectares entre Aubais et Gallargues-le-Montueux (Gard). Depuis, la solidarité s'organise pour venir en aide à ce couple et leur fille.

Il ne reste plus rien de la maison, ni de l'exploitation de bois de chauffage de Sébastien et Justine Guidotti à Gallargues-le-Montueux. Tout a été calciné lors de l'incendie qui a ravagé 370 hectares ce dimanche à Aubais et ses environs. "Il y avait là toute notre vie. Nos souvenirs, nos animaux, nos volailles, nos habits, notre dernière machine à bois que nous avions reçue la semaine dernière" témoigne Justine, les larmes aux yeux. Seuls, leur cheval et deux chèvres ont été sauvés.

Important élan de solidarité

Depuis, la solidarité s'organise à Aubais, commune dont Sébastien Guidotti est originaire. Une collecte s'est déroulée ce mardi au théâtre de Nathalie. "On ne pouvait que les aider" reconnait Alain Galtier, à l'origine de cette opération. Toute la journée, des dizaines de personnes sont venues déposer des vêtements, des produits électroménagers, de la vaisselle ou encore des meubles.

"J'ai remis un canapé et un meuble télé dont je n'avais plus besoin. J'ai fait cela car je pourrais être à leur place." - Christophe, un habitant d'Aubais

Témoignage des habitants d'Aubais Copier

Comme lui, Méryl n'a pas hésité à apporter sa contribution. "Je suis allée acheter des habits ainsi une carte cadeaux pour leur fille" sanglote-t-elle, encore bouleversée par cet incendie. Plus loin, Josiane, venue avec un grand sac, dépose du linge. "C'était un devoir d'être là aujourd'hui. Ils ont besoin de nous, on répond présent. Aubais est un village solidaire" affirme-t-elle.

Une cagnotte en ligne pour les aider

En quelques heures, trois canapés, un lave-vaisselle, un congélateur, une chambre pour enfant, un ordinateur et un vélo ont notamment été récoltés. "C'est dans les coups durs que l'on voit la valeur des gens. Et là, il y a de belles personnes" lâche Olivier, bénévole lors de cette collecte.

Ce soutien nous fait du bien. Il nous touche. Des clients nous téléphonent pour nous soutenir. On remercie tout le monde - Justine

Justine Guidotti Copier

En parallèle, une cagnotte en ligne a été mise en place pour leur venir en aide.