Marseille, France

Les pompiers ont lutté toute la nuit pour circonscrire le feu dans cet entrepôt au 59 chemin de Gibbes, dans le 14ème arrondissement . D’une surface de 10.000m², il est partiellement embrasé. Le feu est contenu sur 3.000m².

Pas de propagation aux autres habitations

Les habitations voisines n'ont pas été impactées. © Radio France - BMPM/SM AEDO

Au plus fort du sinistre, l'incendie a mobilisé une vingtaine d’engins et plus de 70 marins-pompiers. Ils sont parvenus à éviter la propagation aux habitations voisines. Aucune victime n’est à déplorer.