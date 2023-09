Paris : important incendie dans un immeuble avenue de Choisy dans le 13e arrondissement

De la fumée noire et d'importants flammes qui s'échappent des fenêtres d'un immeuble de l'avenue Choisy, à Paris. Un incendie s'est déclenché en fin d'après-midi, indique la mairie du 13e arrondissement à France Bleu Paris. Les pompiers sont bien sur place** pour neutraliser le feu. On ne sais pas encore si il y a des victimes.

Sur la vidéo envoyée à France Bleu Paris par un riverain, on voit des flammes et une épaisse fumée noire s'échapper par les fenêtres. "C'est impressionnant et intense", commente cet habitant qui vit juste en face. Pour l'instant, la mairie ne sait pas s'il y a des victimes.