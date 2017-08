Incendie à la Paprec au nord de Toulouse : pas de mesures de chômage technique envisagées

L'usine de recyclage des déchets de la Paprec de Bruguières, au nord de Toulouse, a été le théâtre d'un gros incendie dans la nuit de lundi à mardi. Le feu a été maîtrisé mais il s'est propagé sur 5000 mètres carrés au total.

Un violent incendie s'est déclaré sur le site de recyclage des déchets de la Paprec de Bruguières, au nord de Toulouse, lundi 14 août au soir. Un gros panache de fumée noire a été aperçu à des kilomètres à la ronde.

Le feu a pris vers un peu avant 19 heures ce lundi. Il aura fallu plus de sept heures pour le maîtriser. Au total, 5 000 mètres carrés ont brûlé sur ce site de 7 hectares. Cinq salariés sur place au moment de l'incendie ont été légèrement incommodés par les fumées. La chaleur et surtout le vent ont attisé les flammes qui se sont mêmes propagées à deux entreprises voisines.

C'est un gros coup dur!

– Mathieu Breton, directeur du site

Un seul entrepôt de la Paprec a été touché sur les trois : une chaîne de tri détruite et plusieurs tonnes de blocs de déchets partis en fumée. Si l'outil industriel a été préservé, ça reste "un gros coup dur" pour Mathieu Breton, le directeur de l'usine de recyclage, ajoutant que ça fait partie "des risques du métier". "C'est notre outil de travail, on y est tous les jours. On l'aime, on investit beaucoup dedans... Alors quand on est soumis à une telle catastrophe, c'est dur", explique-t-il.

L'entreprise, leader français du recyclage des déchets, n'envisage pas de mesures de chômage technique pour la centaine d'employés de Bruguières. Des ajustements d'horaires et de jours de travail sont prévus, le temps de nettoyer le site et de redémarrer l'activité normalement. Pendant un temps, la société va s'appuyer sur une autre chaîne de tri d'un deuxième site de la Paprec au sud de Toulouse pour assurer la continuité des commandes.

C'était presque un feu de forêt.

– Capitaine Sébastien Lamoureux

Au total, 170 pompiers de 16 centres de secours de la région se sont relayés sur place. Ils ont dû lutter contre une ligne de feu de 500 mètres de long, 200 de large. "C'était presque presque comme un feu de forêt, remarque le capitaine Sébastien Lamoureux, commandant des opérations sur cet incendie. D'ailleurs, on a employé des techniques utilisées dans le cadre des feux de forêt. On sortait du cadre classique du feu d'entrepôt."

Il est encore trop tôt pour déterminer le montant des dégâts pour la Paprec et les causes de cet incendie. Les gendarmes de la brigade de recherche Toulouse - Saint-Michel ont été saisis de l'enquête.