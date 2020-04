Des incidents dans le quartier de Caucriauville au Havre : pas d'affrontement ni d'interpellation

Une trentaine d'individus ont mis le feu a une voiture et des poubelles dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 avril 2020, dans le quartier de Caucriauville au Havre. Des policiers de Rouen ont dû venir en renfort. Il n'y a pas eu d'affrontement avec la police et aucune interpellation.

Que s'est passé dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 avril dans le quartier de Caucriauville au Havre ? Comme le révèlent nos confrères de 76actu, plusieurs individus ont incendié une voiture et des poubelles.

Vers 1 heure du matin, les policiers repèrent sur les caméras de la ville plusieurs personnes cagoulées avenue du 8-Mai-1945. Certains sont en train de mettre le feu à une voiture renversée sur le toit, d'autres s'en prennent à des poubelles et brisent les vitres d'un abri pour les passagers du tramway. Au total, une trentaine d'individus sont présents. Certains "ont le visage masqué et tiennent une bar de fer ou un bâton", nous indique une source policière.

Pas d'affrontement

Une compagnie départementale d'intervention de Rouen est appelée en renfort. Mais "il n'y a aucun affrontement ni contact" entre les personnes cagoulées et les forces de l'ordre. Il n'y a pas eu non plus d'interpellation, les individus ayant pris la fuite.

Un écho aux tensions en région parisienne ?

"Il n'y avait eu aucun élément déclencheur dans la journée", explique la même source, qui suspecte un effet "boule de neige" après la blessure d'un motard à Villeneuve-la-Garenne dans une collision avec une voiture de police et les tensions qui s'en sont suivies en région parisienne.