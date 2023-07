Incendie : le laboratoire de la ferme Tocoua entièrement détruit à Beyrie-sur-Joyeuse

Un incendie a touché ce lundi 17 juillet 2023 un bâtiment de 450 mètres carrés à Beyrie-sur-Joyeuse, une commune voisine de Saint-Palais dans les Pyrénées-Atlantiques. L'incendie concerne un bâtiment de transformation de viande, de l'entreprise Tocoua.

Selon l'exploitatant agricole le feu est parti de la cuisine vers 16 heures. Les employés étaient alors en train de préparer des saucisses confites. C'est la graisse qui était en train de chauffer qui a pris feu. Malgré l'utilisation d'un extincteur et de serviettes humides le feu s'est propagé. "On a compris que c'était trop tard" confie-t-il. Selon les gendarmes les employés ont évacué les lieux et il n'y aurait pas de blessé.

Preuve de l'importance du sinistre, un poste de commandement avancé a été installé près de la ferme Tocoua où s'est produit l'incendie. © Radio France - Iban Etxezaharreta

En revanche l'incendie a nécessité de gros moyens, le feu ayant été notamment alimenté par les graisses animales présentes dans l'atelier de transformation. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers n'ont pu que constater que le bâtiment était entièrement embrasé. Ils ont déployé 10 engins anti-incendie ainsi qu'un drone. Un poste de commandement avancé est aussi installé sur place. 46 sapeurs-pompiers ont été mobilisés au plus fort de l'intervention, venus de tout le Pays Basque.

Un drone a été utilisé par les pompiers des Pyrénées-Atlantiques sur cet incendie. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Le bâtiment de 450 mètres carrés été entièrement ravagé par les flammes. Les pompiers sont encore à pied d'œuvre pour éteindre depuis l'extérieur le sinistre et précise qu'il existe un risque d'effondrement de la structure métallique.

Six personnes travaillent dans l'atelier de transformation. Le camion qui permettait à la ferme Tocoua de vendre ses produits sur les marchés a également été détruit dans l'incendie.