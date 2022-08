Incendie : le plan ALARME - feux de forêts à nouveau déclenché dans la Drôme, jusqu'à nouvel ordre

Face au fort risque d'incendie, le plan ALARME est à nouveau déclenché ce samedi 06 août par la préfecture de la Drôme et jusqu'à ce que les conditions météorologiques soient plus favorables. Météo France place en niveau "très sévère" la Vallée du Rhône entre Bourg-lès-Valence et Soyans et en niveau "extrême" le Tricastin. Ce plan permet de mobiliser pleinement les pompiers sur le terrain en prévention. En cette circonstance, il est interdit de circuler avec un véhicule motorisé dans les massifs forestiers de ces zones et de stationner sur les chemins non revêtus au sein des massifs de la zone concernée.

Zones météorologiques concernées par le plan ALARME - risques feux de forêts © Radio France - Erwan Chassin

Rappel des consignes de sécurité face au risque de feu de forêt :

• Il est interdit d'incinérer tout objet et de brûler des végétaux,

• Ne pas allumer de feu en forêt ni à moins de 200m de la forêt,

• Ne pas fumer en forêt,

• Ne pas jeter de mégots par la vitre de la voiture,

• Ne pas faire de barbecue en forêt,

• Éviter l'utilisation d'engins mécaniques en forêt,

• Camper uniquement dans les lieux autorisés, sécurisés et protégés,

• Respecter toutes les consignes de sécurité en forêt,

• Rester éloigné d'un feu de forêt.