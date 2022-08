Un incendie à proximité du refuge d'Appeville-Annebault, les animaux vont bien

Cet après-midi un incendie a frôlé la Sauvegarde animalière Risle Seine, à Appeville-Annebault. Passants et bénévoles se sont mobilisés pour hydrater les chiens avant l'arrivée des pompiers. Le refuge semble désormais hors de danger.

Dans le milieu de l'après-midi, la Sauvegarde animalière lançait un appel sur Facebook pour déplacer les chiens face aux flammes. Alerte très relayée. Sur place, une trentaine de passants et bénévoles se sont arrêtés pour aider et lancer des seaux d'eau dans les chenils afin d'hydrater les bêtes. Le refuge compte 80 à 100 chiens et une cinquantaine de chats. Le feu était près de l'enclos des chiens, 500 mètres-carrés d'herbe ont brûlé à proximité.

Le feu s'est éloigné du chenil

Selon le président de la Sauvegarde animalière, Michel Trocque, les pompiers sont ensuite arrivés pour éteindre l'incendie près du refuge et déchaumer le champ :"Ils nous on dit qu'on ne risquait pas grand chose", assure-t-il. Des rondes devaient être effectuées par le président et ses équipes pour s'assurer que le feu ne redémarre pas dans la nuit.

Michel Trocque tient à remercier tous les personnels qui travaillaient au refuge et tous ceux qui sont venus pour aider et sauver le refuge. Le post de France Bleu Normandie sur Facebook a ainsi été partagé à plus de 1000 reprises en à peine une heure.