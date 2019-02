Incendie meurtrier à Paris : la suspecte a effectué 13 séjours en hôpital psychiatrique

Au lendemain du violent incendie qui a fait au moins 10 morts dans le XVIIe arrondissement de Paris, le procureur de Paris Rémy Heitz a fait le point sur l'enquête mercredi et indiqué que la principale suspecte avait été hospitalisée à 13 reprises en psychiatrie en 10 ans.

Paris, France

10 morts, 96 blessés dont huit pompiers, et une personne toujours en état d'urgence absolue : c’est le bilan toujours provisoire du terrible incendie qui a ravagé un immeuble du XVIe arrondissement de Paris situé rue Erlanger, dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué le procureur de Paris Rémy Heitz lors d'un point presse ce mercredi. "Six corps ont été identifiés, les opérations d'identification des autres victimes son en cours", a-t-il précisé. Il a également livré des détails sur le profil de la femme, Essia B., habitante de l'immeuble et suspectée d'avoir volontairement mis le feu.

La suspecte était sortie de l'hôpital psychiatrique le 30 janvier

Cette quadragénaire, interpellée à 00h45 et placée en garde à vue mardi matin avant d'être conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police "a fait l'objet de 13 hospitalisations au sein de l'hôpital psychiatrique Saint-Anne à Paris entre 2009 et 2019", a-t-il expliqué. "La dernière [hospitalisation] qui a été prise, du 18 au 30 janvier 2019, a été levée sur décision médicale."

Comme certains témoins le rapportaient dès mardi, le voisin de la suspecte, sapeur-pompier, a rapporté aux enquêteurs que cette dernière l'avait menacé avant l'incendie : "Regarde-moi dans les yeux, toi qui aimes les flammes, ça va te faire tout drôle quand tout va exploser".

Aucune condamnation ne figure à son casier judiciaire mais elle avait déjà été mise en cause dans deux procédures qui ont fait l'objet d'un classement, au vu de son état mental. L'une de ces procédures concernait le fait de mettre le feu à des vêtements dans un magasin.

Entendue brièvement par les enquêteurs, Essia B. a tenu "des propos confus, au terme desquels elle indiquait ne pas avoir commis les faits", a souligné Rémy Heitz. Son état de santé va être analysé dans les prochains jours. S'il n'évolue pas, elle pourrait être hospitalisée d'office.

Les enquêteurs doivent notamment encore déterminer s'il y a eu un seul ou plusieurs départs de feu. Cet incendie est le plus meurtrier dans la capitale depuis près de 14 ans.