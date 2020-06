Toute une famille endeuillée après le dramatique incendie de la cité des lauriers à Marseille

Si la tante de la fillette de 11 ans décédée accepte de témoigner, c'est avant tout pour rendre hommage aux victimes de ce dramatique incendie, dimanche soir dans la résidence Les Lauriers dans le 13e arrondissement de Marseille. 3 victimes à qui elle veut redonner une identité. Il y a d'abord, sa petite nièce Manon, cette fillette de 11 ans décédée dans les bras de sa grand-mère, Monique 78 ans, qui elle non plus n'a pas survécu. Mais il y a aussi Virginie, la maman de Manon. Âgée de 49 ans, elle est très grièvement brûlée (à 99%) et hospitalisée à l’hôpital de la Conception. La famille s'attend à la voir partir d'un moment à l'autre car les brûlures sont trop importantes pour qu'elle puisse s'en sortir. Au milieu de cette famille endeuillée, il y a aussi Jean René, 56 ans, le fils de Monique, âgé de 56 ans. Il vivait avec sa mère dans cet appartement du 12 e étage de cet immeuble de la cité des lauriers. Lorsque l'incendie s'est déclaré, il était seul à l'appartement. Sa sœur raconte son désespoir : " Il était dans l'appartement quand il a senti et vu de la fumée. Il a ensuite entendu du bruit sur le palier. Il a ouvert la porte et il a trouvé sa sœur en feu, une torche vivante. Un peu plus loin, la fillette et sa grand mère brûlées dans l'ascenseur. Il nous dit qu'il sent encore l'odeur du feu. Il est dévasté, traumatisé et en plus il se retrouve à la rue."

Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie

Pour l'instant, la famille ignore ce qu'il s'est passé et attend le résultat des autopsies. Mais la tante de la petite Manon est formelle. _"Ce bâtiment était en très mauvais état. A côté des blocs électriques il y avait souvent des poubelles, des matelas. Les ascenseurs sont très souvent en panne. L'ascenseur aurait d'ailleurs du se mettre en sécurité, se bloquer quand ma mère, ma sœur et ma nièce étaient à l'intérieur. Cet immeuble est pourri". _La famille envisage d'ailleurs de se retourner contre le bailleur pour comprendre pourquoi l'ascenseur ne s'est pas mis en sécurité.