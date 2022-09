Incendie mortel à Aix-les-Bains : "On lui a dit de sauter mais on n'a rien pu faire, c'est terrible"

L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi à Aix-les-Bains a fait au moins un mort et trois blessés légers. France Bleu Pays de Savoie a recueilli le témoignage bouleversant d'une mère de famille qui a assisté au drame et tenté de venir en aide à la victime.

Le bilan provisoire de l'incendie survenu dans le centre ancien ce mercredi matin à Aix-les-Bains fait état d'au moins un mort et trois blessés légers, des personnes qui ont inhalé les fumées ou sauté par la fenêtre. Le feu a pris vers 2 heures du matin dans un immeuble de deux étages situé avenue Lord Revelstoke.

D'après nos informations, les pompiers étaient toujours à la recherche d'une victime éventuelle à la mi-journée. Une personne manque en effet à l'appel. On ne sait pas encore si elle était présente dans le logement au moment de l'incendie.

"Quand on ferme les yeux on y repense, on s'en veut, on n'avait pas d'échelle" - Jennifer, témoin de l'incendie

La personne décédée serait un jeune homme, d'une vingtaine d'années, d'après Jennifer dont France Bleu Pays de Savoie a recueilli le témoignage. Cette mère de famille qui habite à La Bauche, sortait du Casino d'Aix-les-Bains quand elle a assisté au drame. "On a entendu des gens crier, ceux du premier étage ont réussi à descendre, mais les deux d'en haut étaient coincés. L'un a sauté sur le toit du restaurant, il a été blessé aux jambes puis hospitalisé par la suite et l'autre avait peur de sauter", raconte Jennifer.

"On a discuté avec la victime par la fenêtre, au début le jeune homme était conscient. On lui disait de sauter mais n'on a rien pu faire. Quand on ferme les yeux on y repense, on s'en veut, c'est pas facile, on n'avait pas d'échelle. On a mis des tables, des sacs pour qu'il saute mais on n'y est pas arrivés", termine cette mère de famille encore très affectée par ce drame.