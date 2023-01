Incendie mortel à Bénéjacq : "C'était horrible, c'était un brasier"

La pluie n'en finit pas de tomber sur cette maison calcinée et sans toit, rue des Pyrénées, à Bénéjacq. L'odeur de brûlé persiste au-delà des murs couverts de suie. La maire, Marie-Ange Cazala Croutzet, assure que la commune va mettre tout en place pour accompagner cette famille endeuillée. Une femme de 82 ans et son beau-fils de 53 ans sont morts après un incendie survenu dans la soirée du 10 janvier .

Le scénario le soir du drame

Le procureur de la République de Pau transmet des premiers éléments d'enquête sur le déroulement des faits de cette soirée. Il semble que vers 22h, le petit-fils âgé de 26 ans est parti de la maison avec un ami pour aller au restaurant. À ce moment-là, sa grand-mère était couchée dans son lit et son père était dans la pièce principale.

En rentrant vers 22h30, le jeune homme a vu de la fumée et des flammes près de la cheminée. Il s'est précipité à l'intérieur. Il a réussi à sortir sa grand-mère mais pas son père. Le corps de cet homme de 53 ans a été retrouvé vers 2h30. Les pompiers n'ont pas pu réanimer la grand-mère, elle est décédée dans la soirée. Le petit-fils a été transporté à l'hôpital de Pau, légèrement blessé.

Dans le reste du communiqué de presse du procureur, il n'y a pas de précision sur l'origine de l'incendie. Il est écrit que le parquet de Pau a ouvert une enquête menée par la brigade de recherches de Lescar et que les investigations se poursuivent activement pour déterminer au plus vite les causes exactes de cet incendie mortel.

"C'était un brasier"

En allant se coucher vers 23h, Michel, un riverain a vu qu'il y avait un incendie non loin de chez lui : "J'ai vu des flammes au-dessus des maisons des voisins. [...] C'était impressionnant, ça m'a rappelé le feu de la grange à côté de chez moi en 1945, c'était horrible."

De l'autre côté de la rue des Pyrénées, Christian et sa compagne ont aussi vu les flammes, sans rien pouvoir faire : "On a entendu des éclatements de verre dehors donc on est sortis. J'ai appelé les pompiers, le 18. [...] C'était un brasier, la maison était vraiment un grand incendie."

D'autres voisins plus proches n'ont pas souhaité parlé. Trop affectés par la mort de cette femme de 82 ans et son gendre. D'après la maire de la commune, il s'agit d'une famille d'origine espagnole installée depuis plusieurs décennies à Bénéjacq. Une voisine très émue raconte qu'une fois elle avait gardé cette grand-mère trois semaines chez elle. Le couple qui vit en face confie qu'ils ont vu les secours essayer de la réanimer devant chez eux.