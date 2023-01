Incendie mortel à Bénéjacq : une cagnotte lancée pour aider la famille

La solidarité est déjà forte autour de la famille touchée par l'incendie survenu à Bénéjacq le 10 janvier dernier . Une femme de 82 ans et son gendre de 53 ans sont décédés dans la nuit. Le feu se serait déclaré aux alentours de 22h30. Le petit-fils, Jordi, âgé de 26 ans, avait réussi à sortir sa grand-mère de la maison. Elle n'a pas survécu. Le corps du père a été retrouvé dans la nuit dans la maison détruite par les flammes. Les amis de Jordi ont donc lancé une cagnotte .

Une cagnotte jusqu'au 10 février

Tous ceux qui souhaitent soutenir la famille endeuillée peuvent donner de l'argent sur la cagnotte en ligne créée ce jeudi 12 janvier. Le message qui accompagne la cagnotte explique que c'est un moyen de "soutenir Eva et Jordi dans ce dramatique accident responsable de la perte de leur foyer mais surtout de leurs proches". Il est ajouté : "Les dons récoltés serviront à rendre un dernier hommage aux victimes décédées et permettront à Eva et Jordi de se reconstruire. Chaque geste représente beaucoup et nous vous en remercions pour eux."