Incendie mortel à Courchevel en 2019 : le principal suspect interpellé en Espagne

L'incendie avait fait deux morts et une vingtaine de blessés.

Ce sont nos confrères d'Objectif Gard qui révèle l'information . L'homme soupçonné de l'incendie meurtrier d'un bâtiment hébergeant des saisonniers à Courchevel en janvier 2019 a été interpellé à Malaga, dans le sud de l'Espagne, ce lundi 23 janvier, comme nous l'a confirmé le procureur de la République de Chambéry.

Deux morts et 24 blessés

Ce ressortissant algérien, originaire de l'Hérault, est soupçonné d'avoir allumé l'incendie qui avait provoqué la mort d'une femme de 32 ans et d'un homme de 50 ans le 20 janvier 2019. Le feu s'était déclaré vers 4h30 du matin à Courchevel 1850 , non loin de la Croisette et des pistes de ski, dans un bâtiment de trois étages hébergeant une cinquantaine de saisonniers. Certains avaient sauté des fenêtres pour échapper aux flammes. 24 personnes avaient aussi été blessées.

Déjà connu pour des faits liés au trafic de drogue, le principal suspect avait une première fois été interpellé en mars 2019 et mis en examen pour "destruction par incendie ayant entraîné la mort", "destruction par incendie ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours", et "détention d'arme". Mais il avait ensuite été libéré début avril 2021 du fait d'un vice de procédure et placé sous contrôle judiciaire avant de prendre la fuite. Il était depuis activement recherché. Selon Pierre-Yves Michaud, le procureur de la République de Chambéry, "une procédure de remise sur mandat d'arrêt européen est en cours", afin de faire revenir le suspect en France.

Incendie sur fond de trafic de drogue

L'Héraultais aurait allumé l'incendie après un désaccord sur fond de trafic de drogue. Au départ, l'homme était venu à Courchevel pour reconquérir en vain sa petite amie, une saisonnière logée dans le bâtiment incendié. Il aurait ensuite trouvé deux revendeurs pour sa cocaïne, avant qu'une bagarre n'éclate entre les trois hommes le soir du drame.

Lors de la rixe, l'un des deux revendeurs aurait trouvé refuge dans le bâtiment des saisonniers. Et c'est pour l'obliger à sortir que le suspect aurait mis le feu avant de prendre la fuite.