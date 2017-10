Incendie mortel à Fresnay-sur-Sarthe

Le feu s'est déclaré vendredi soir dans une maison du vieux bourg. À l'intérieur, les pompiers ont retrouvé le corps d'une femme de 58 ans. Trois maisons voisines ont également été touchées, dont une en partie détruite.

Ce sont les voisins qui ont appelé les pompiers un peu avant 21 heures ce vendredi soir. Une quarantaine de soldats du feu ont été mobilisés en provenance de sept casernes du secteur. Une fois le feu éteint dans cette maison situé au 5 rue du Petit Crochet, ils ont retrouvé le corps d'une femme de 58 ans. Il s'agit a priori de l'occupante des lieux, mais des analyses doivent être menées pour le confirmer définitivement. Cette femme avait perdu son compagnon cet été et vivait seule depuis. Elle avait été placée sous curatelle.

Le feu semble avoir pris dans une chambre pour des raisons encore indéterminées. Dans ce secteur ancien où les maisons sont proches, il s'est propagé à trois habitations voisines. L'une d'elles a été particulièrement endommagée : elle n'a plus de toit et plus de charpente. Les deux personnes qui y vivent doit être relogée. Dès ce soir, la mairie mettra à disposition un logement d'urgence.