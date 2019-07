Incendie mortel à la Chapelle-des-Marais : 1.500 personnes rendent hommage à la famille disparue

La Chapelle-des-Marais, France

Ils étaient plus de 1.500 dans le gymnase et à l'extérieur, jeudi après-midi. Tous sont venus dire adieu à Aurélie, Sylvain et leurs deux enfants, Malone, cinq ans, et Mylan, quatre mois et demi. La famille a péri dans l'incendie de son domicile, dimanche 7 juillet.

Des copains de classe de Malone ont réalisé ces dessins en sa mémoire et celle de sa famille. © Radio France - Clémentine Sabrié

La cérémonie a débuté par un discours du père de Sylvain, Jean-Bernard. Soutenus par ses deux fils aînés, il explique : "Après le drame, c'est un fardeau, un calvaire, une épreuve". A ses côtés, sa femme s'effondre, en larmes.

Ils ont été inhumés au cimetière de la ville

Quatre couples d'amis lui succèdent. Leur relation avec Aurélie et Sylvain s'était formée autour du club de foot de la Chapelle-des-Marais, dont Sylvain était le dirigeant.

La bénédiction des dépouilles a duré plus d'une heure en raison du nombre de personnes présentes. Ils ont ensuite été inhumés au cimetière de la Chapelle-des-Marais.