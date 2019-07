Incendie mortel à La Chapelle-des-Marais : une cellule psychologique mise en place

La Chapelle-des-Marais, France

L'incendie qui a fait quatre victimes, dans la nuit de samedi à dimanche, à La Chapelle-des-Marais, a profondément choqué dans cette commune de la Loire-Atlantique. Après en avoir discuté avec sa directrice générale des services, le maire, Franck Hervy, confirme à France Bleu Loire Océan qu'il va mettre en place une cellule psychologique pour les habitants de cette commune de 4.000 habitants ainsi que pour les proches et la famille des victimes.

Deux psychologues présents en mairie

"Des riverains ont été choqués par ce qu'il s'est passé", confirme Franck Hervy, au lendemain d'un incendie qui a ravagé un pavillon et fait quatre morts, un couple et ses deux enfants. Deux psychologues seront présents, à la mairie de La Chapelle-des-Marais, ce mercredi (entre 9 heures et 17 heures), pour accueillir, écouter et aider les habitants touchés.

Le premier magistrat de la commune explique également que les proches et la famille des personnes décédées pourront consulter les deux psychologues "lors d'une journée qui leur sera consacrée".