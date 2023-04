Incendie mortel à la "Poudrerie" de Saint-Médard-en-Jalles : un procès près de 10 ans après

Safran Ceramics est jugée ce lundi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, à l'époque des faits en décembre 2013 c'était Safran Herakles mais on s'en souvient comme de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) ou "Poudrerie". L'entreprise est notamment poursuivie pour homicide involontaire dans le cadre du travail par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité. Le 5 décembre 2013, un ouvrier est décédé et deux autres ont été grièvement brulés après un incendie dans l'atelier qui traite le propergol : un produit de propulsion pour les fusées et les missiles.

"Ça a été une fissure dans l'entreprise"

La justice reproche à l'entreprise de ne pas avoir respecté les normes de sécurité et d'avoir changé de matériel sans informer le CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. À l'époque Christophe Brethes du syndicat SUD faisait partie de ce CHSCT, il ne comprend pas la longueur de la procédure et explique que "c'est simplement un accident du travail, un manquement de l'entreprise en matière de sécurité. L'entreprise a utilisé des outillages qui avaient été écartés parce qu'ils n'étaient pas sécurisés et qui avaient été remplacés pour permettre d'effectuer les tâches à distance. Ayant cassé ce matériel, ils ont remis l'ancien outillage. Il poursuit, revenir à l'ancien outillage avec un danger connu sans prévenir le CHSCT, sans analyse de risque, rien c'est un manquement considérable si on ne doit retenir que celui-là" Au bord des larmes, Christophe Brethes avoue que "ça a été une fissure dans l'entreprise, humainement c'est assez dur" .

Un outillage dépassé, un incendie mortel et toute une entreprise dévastée. Depuis l'incendie Bertrand Mortreux, grièvement brulé n'a pas quitté l'entreprise mais il a changé de site, il est encore traumatisé : "j'ai des séquelles physiques, avec encore de multiples opérations à subir, au point de vue psychologique ça ne va pas du tout, je fais des cauchemars je n'ai rien demandé à personne, juste à travailler normalement !"

Dans la salle aujourd'hui Alain Paillet, le père de Benjamin mort dans l'incendie, qui attend ce moment : "Toutes ces années, ça a été atroce. Ça a été très long, très dur et, mais on s'essouffle pas. C'est tellement long, tellement d'espoirs qui, jusqu'à présent, ont été partiellement déçus. Mais en fait, notre première victoire, c'est d'obtenir ce procès, c'est à dire avec une mise en examen de la société. Ce qui est fondamental pour nous et ce que nous espérons à l'issue de ce procès, c'est que la reconnaissance d'une faute de la société soit vraiment démontrée et qu'il y ait une condamnation."