Incendie mortel à la poudrerie de St Médard en 2013 : Safran condamné

Le tribunal correctionnel de Bordeaux a rendu son jugement ce lundi 5 juin, dans le procès de l'accident du travail de la poudrerie de St-Médard-en-Jalles qui avait fait un mort et deux blessés graves, le 5 décembre 2013 . L’entreprise Safran Ceramics (ex-Safran Herakles) est reconnu coupable d'homicide et blessures involontaires et condamné à une amende de 225 000 euros. Lors de l'audience le 3 avril 2023, au terme de douze heures d'audience, le procureur de la République avait demandé la relaxe pour l'entreprise, anciennement Société nationale des poudres et explosifs (SNPE).

La justice estime que Safran n'a pas respecté les obligations légales de sécurité envers ses employés. "Après dix ans de combat, c'est un soulagement pour la mémoire de Benjamin. On ne s'est pas battu pour rien" a commenté le syndicat SUD qui s'était porté partie civile, à la sortie du tribunal.