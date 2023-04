Incendie mortel à la poudrerie de St-Médard : la relaxe requise, "une honte" pour les parties civiles

Le tribunal correctionnel de Bordeaux jugeait ce lundi l’entreprise Safran Ceramics (ex-Safran Herakles) pour un accident du travail ayant coûté la vie à un ouvrier et blessé grièvement deux autres salariés le 5 décembre 2013 à St-Médard-en-Jalles. Dix ans après les faits, et au terme de douze heures d'audience, la procureur de la République a demandé la relaxe pour l'entreprise, anciennement Société nationale des poudres et explosifs (SNPE). Des réquisitions "honteuses", estime le père de la victime décédée. Le jugement mis en délibéré sera rendu le 5 juin 2023.

ⓘ Publicité

"J’ai vu mon collègue hurler à la mort"

Les mains brûlées posées sur la barre du tribunal, Bertrand raconte "l’embrasement, cette boule de feu" qui a soufflé le toit de son atelier sur ce site classé Seveso 2. Ce jour-là, avec ses collègues Christophe et Benjamin, il travaille à une opération de démoulage et de nettoyage d’outils sur un réservoir traitant du propergol, une poudre chimique explosive servant à propulser les fusées et les missiles balistiques de la force de dissuasion nucléaire française.

Des sanglots dans la voix, Christophe se souvient d’avoir crié "au feu, au feu" mais les 450 kilogrammes de propergol s’enflamment en quelques secondes. Benjamin n'a pas le temps d'atteindre la porte de secours. Ce jeune homme d'à peine 25 ans meurt "dans des circonstances terribles, brûlé vif. Il est retrouvé figé comme une statue de Pompéi", déclare Lucie Teynié, l’avocate du père et du frère de la victime. "La maman est morte de chagrin" avant la tenue du procès.

"Benjamin, je le considérais comme un petit frère"

"Des lambeaux de vêtement et des chaussures" seront retrouvés éparpillés autour du bâtiment ravagé. Près d’une décennie après, Christophe énumère les séquelles physiques et psychologiques, ses "8 opérations de chirurgie reconstructrice" et les innombrables greffes de peau qu’il a subies.

L’hypothèse la plus probable sur l’origine de l’explosion, un résidu d’électricité statique, n’a jamais été confirmé. Le véritable enjeu de l’audience portait sur la responsabilité morale de Safran-Ceramics, qui est poursuivie pour "homicides involontaires et blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité".

Pour les parties civiles qui "réclament la vérité" et fustigent "le déni de responsabilité de Safran-Ceramics", les manquements de la société sont légions. "Tous les moyens n’ont pas été mis en œuvre pour la sécurité", affirme Bertrand. Le jour de l’accident, les trois hommes travaillent sur une "palette blanche", une machine qui demande "davantage de manipulations" que "la palette bleue", un matériel plus sécurisé mais alors en panne.

"On mettait des cales en dessous de la machine car elle était bancale"

Lors de son audition ce lundi devant la 4e chambre correctionnelle, l'inspectrice du travail en charge du dossier rappelle la jurisprudence. "En cas de changement important d’outillage, la direction est tenue d’en informer le CHSCT". Or, il n’y a eu "aucune évaluation des risques sur cette opération, car il s’agissait d’un changement non-notable selon l’employeur, ce qui évite de stopper la chaîne de production".

Sur le banc de la défense, le PDG de Safran Ceramics défend au contraire "une culture sécuritaire fortement ancrée dans l’entreprise" aux 700 salariés. "Elle n'était pas pourrie cette machine, elle marchait très bien", plaide l'une de ses avocates. "On a passé la journée à examiner chacun des petits reproches faits à Safran Ceramics, et en 10 ans, on peut toujours en trouver des reproches, une machine bancale ou pas révisée, etc, mais les fautes pénales, elles n'y sont pas", martèle Simon Foreman, le second avocat de la société qui met par ailleurs en avant "le compagnonnage de tutorat" en vigueur à St-Médard. Après leur embauche, les nouveaux arrivés accompagnent d'abord les plus anciens pour observer avant de manipuler.

Et pourtant, affirme l’inspectrice, les trois ouvriers victimes de l’accident "étaient jeunes et n’avaient pas conscience du risque". Et la juriste de rappeler la règle cardinale du Code du Travail. "Un employeur a l’obligation de préserver la santé de ses salariés." Menuisier de formation, Benjamin a été recruté chez Herakles "sans formation préalable" . Citant les témoignages de ses collègues, l’inspectrice déclare qu’il "se sentait fatigué du fait de sa charge de travail ". Alain, le père de Benjamin rapporte aussi "le management par la terreur" du supérieur hiérarchique de son fils. "Il me le racontait."

"Je ne peux pas requérir une culpabilité"

En débutant son réquisitoire, la procureur reconnaît d'emblée qu'il s'agit d'"un drame absolu". "C'est dramatique pour les parties civiles et je comprends le besoin de trouver un responsable mais est-ce qu'on est certain que c'est la palette qui est responsable de l'accident ? Malheureusement, dix ans après, on ne sait pas ce qui s'est passé." La représentante du ministère public déplore les affirmations des parties civiles faites selon elle "sans démonstration rigoureuse".

Face aux robes noires qui tancent "un parquet défaillant" dans cette affaire, la procureur assure qu'elle n'est "ni l'avocate de Safran Ceramics, ni la voix des victimes". Il n'y "pas de faute, même des fautes simples", conclut le parquet avant de requérir la relaxe.

Les mains de Bertrand brûlées lors de l'incendie. L'ouvrier a subi de nombreuses opérations de chirurgie reconstructrice. © Radio France - Jules Brelaz

"Ces grosses boîtes, parce qu'elles font des fusées et de l'armement, on leur donne toujours raison! Et nous, on n'a juste à se taire... et à pleurer à l'occasion", regrette André, le père de Bertrand, en sortant de la salle d'audience. Le ministère public "n'instruit qu'à décharge pour Safran Ceramics", ajoute Alain Paillet, le père de Benjamin. "C'est désolant d'avoir une justice comme ça, dix ans après, vous voyez le choc que cela me fait".

Alors, y a-t-il eu des pressions sur le ministère public comme certains le laissent entendre ? Le propergol à l'origine de l'incendie est un composé chimique qui propulse les missiles balistiques français M51 dont les ogives peuvent emporter jusqu'à 10 têtes nucléaires. "C'est un dossier ultra-sensible", confesse la procureur qui défend toutefois son "rôle ", son "éthique" et sa "déontologie".

Après ce procès tant attendu, le père et le frère de Benjamin remercient le tribunal pour "la qualité de son écoute". Ils ont pu témoigner de leur douleur. Et de leur colère également. "On n’a jamais eu un mot d’excuse de la société."

"Benjamin, je le considérais comme un petit frère", se lamente Christophe. Ce grand brûlé espère que le tribunal ne suivra pas les réquisitions du parquet et entrera en voie de condamnation. "Dès que j’entends une sirène dans la rue, je repense à l’accident... et aux collègues d’aujourd’hui qui continuent de faire du démoulage."