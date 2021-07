Incendie mortel à Marseille : "On avait prévenu que c'était la future rue d'Aubagne"

Trois jeunes hommes nigérians d'une vingtaine d'années sont morts en tentant d'échapper à un incendie, samedi 17 juillet, dans un immeuble de la cité des Flamants, dans le 14e arrondissement de Marseille. L'enquête s'oriente vers la piste criminelle depuis la découverte de deux départs de feux distincts.

Depuis 2018, les locataires le savent : leur bâtiment de la cité des Flamants est voué à la destruction. Sur les 128 logements qu'il abrite, seuls 14 sont encore habités par des familles de locataires. Le reste est squatté par des migrants en majorité nigérians.

Des migrants maltraités par les trafiquants de drogues

Isaac*, un Nigérian de 31 ans, y habitait depuis un an avec sa femme désormais enceinte de six mois. Tous les mois, le couple devait payer un loyer illégal aux trafiquants de drogues qui dealent dans l'immeuble. "Des fois, ils frappaient ma femme parce qu'ils venaient chercher l'argent. Parfois ils prenaient 200 euros, parfois 300 euros", raconte ce demandeur d'asile. "Si tu leur dis que tu n'as pas d'argent, ils te tapent à plusieurs."

Une voiture a été incendiée, dans la nuit de samedi à dimanche, au pied de l'immeuble de la cité des Flamants à Marseille. © Radio France - Clémentine Sabrié

Ils viennent avec la lame pour prendre l'argent

C'est également ce que rapportent beaucoup d'autres Nigérians rencontrés sur place. "Ils viennent avec la lame [un couteau, ndlr.] pour prendre l'argent. Ils menaçaient mon fils", explique Faith* dont le petit garçon a 4 ans. Plus de 90 squatteurs ont été accueillis dans des gymnases mis à disposition temporairement par la mairie de Marseille. Cette aide terminée, ils sont nombreux à ne pas savoir où dormir. "Quand tu appelles le 115, ils te disent qu'il n'y a pas d'hébergement d'urgences. Quand tu appelles, les services sociaux, c'est pareil", détaille Isaac. Avec sa femme enceinte, ils vont se résoudre à dormir dans la rue. "C'est moins dangereux que le squat", soupire le trentenaire.

Des locataires toujours en attente de relogement

Une dizaine de familles de locataires attend une solution de relogement satisfaisante depuis 2018. Elles ont vu leur condition de vie se dégrader. Il y a eu plusieurs départs de feu et des coupures d'électricité ces derniers mois, car les squatteurs font des branchements artisanaux pour avoir le courant. "On avait prévenu que ce serait la future rue d'Aubagne", s'emporte Christophe* qui habite au 8e étage. "Cela fait 10 mois qu'il n'y a pas d'ascenseur, on a dû installer une poulie pour monter les courses." Ginette, au même étage, en veut au bailleur : "Je ne comprends pas ce que fait 13 Habitat, cela ne fait pas un mois, mais trois ans que cela dure !"

Le président de 13 Habitat, Lionel Royer-Perreaut, reconnait partiellement le problème : "Ces squatteurs sont souvent instrumentalisés par des filières mafieuses." Il rappelle tout de même qu'en France, il est impossible d'expulser quelqu'un d'un logement sans une décision de justice.

*prénoms modifiés à la demande des personnes