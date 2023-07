Incendie mortel à Nice : bilan, faits, que faut-il retenir ce mardi matin ?

Un incendie a provoqué la mort d'une personne dans la nuit de lundi à mardi, dans le quartier Saint-Roch, à Nice-Est, au 16 avenue Denis Semeira.

Les dernières infos de ce mardi matin

L'incendie est éteint. L'enquête commence pour déterminer l'origine du feu. Vingt-deux personnes ont dû être relogées. Dix-neuf sont prises en charge par la mairie, Trois l'ont été par leurs propres moyens. Ce mardi matin, pompiers et police nationale vont évacuer les déblais afin d'éviter tous risques de reprises de feu.

Les faits

Il est 21 heures quand un incendie se déclare au 5ième étage et il se propage rapidement. Les pompiers parviennent alors à sauver une personne, prisonnière des flammes, une femme de 70 ans. Elle est gravement blessée et transportée en urgence au centre hospitalier de Grasse. Les pompiers ne peuvent rien en revanche pour l'autre personne retrouvée dans le même appartement. On ne connait ce matin ni son âge, ni son sexe. Un sapeur pompier est légèrement blessé pendant cette intervention, tout comme deux autres personnes, également hospitalisés.

Les réactions

Très vite les principaux élus politiques réagissent ce lundi soir. Christian Estrosi publie une vidéo de l'incendie.

Eric Ciotti, député niçois, réagit également.