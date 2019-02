Incendie meurtrier à Paris : le point sur l'enquête

L'incendie qui a ravagé un immeuble du XVIe arrondissement de Paris dans la nuit de lundi à mardi a fait dix morts, dont au moins un enfant en bas âge, et une trentaine de blessés, selon un bilan provisoire. Une habitante de l'immeuble a été arrêtée et placée en garde à vue juste après l'incendie.

Alors que les pompiers luttaient contre les flammes qui ravageaient, dans la nuit de lundi à mardi, un immeuble d'habitation du XVIe arrondissement de Paris, une femme a été arrêtée dans la rue de l'immeuble et placée en garde à vue. Elle est soupçonnée d'avoir volontairement provoqué cet incendie, qui a fait au moins 10 morts, dont au moins un enfant en bas âge, et plus d'une trentaine de blessés, dont huit pompiers. C'est l'incendie le plus meurtrier à Paris depuis près de 14 ans.

Arrêtée alors qu'elle tentait de mettre le feu à une voiture et une poubelle

Cette habitante de l'immeuble a été arrêtée dans la nuit, juste après l'incendie, alors qu'elle venait d'essayer de mettre le feu à un véhicule et à une poubelle, a révélé franceinfo. Elle est connue de la justice pour "port d'arme", sans que la nature de celle-ci n'ait été précisée, et pour des différends avec le voisinage.

Des antécédents psychiatriques, en conflit avec son voisin pompier

Née en 1978, cette femme de 40 ans aurait également des antécédents psychiatriques, selon le procureur de Paris Rémi Heitz. Elle a fait au moins un séjour en hôpital psychiatrique, a appris franceinfo. Au moment où elle a été arrêtée, elle était en état d'ébriété. Un conflit de voisinage pourrait être à l'origine de son geste : en conflit récurrent avec son voisin pompier, elle s'était disputée avec lui dans la soirée et la police s'était déplacée pour un trouble de voisinage, a indiqué une source policière à l'AFP.

Plusieurs départs de feu dans l'immeuble

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie aurait été provoqué par plusieurs départs de feu dans l'immeuble. Il a fallu plus de cinq heures aux pompiers pour maîtriser le feu. Cet immeuble de huit étages est récent. "Aucun indice quant à une insalubrité de cet immeuble n'est pointé ou a été mis en avant", a déclaré sur franceinfo Julien Denormandie, le ministre chargé de la Ville et du Logement.

#Intervention Feu d’immeuble Paris 16 : 50 sauvetages, 8 personnes décédées, 1 urgence absolue, et 36 urgences relatives.

👉 https://t.co/bYQcBjmp37pic.twitter.com/B4neIxO9Vx — Pompiers de Paris (@PompiersParis) February 5, 2019

Une enquête ouverte pour incendie volontaire ayant entraîné la mort

L'enquête a été ouverte, la nuit dernière, pour incendie volontaire ayant entraîné la mort et des blessures, a indiqué le procureur de Paris Rémi Heitz. Elle est confiée au premier district de la police judiciaire de Paris.