Incendie mortel à Saint-Denis : un homme jugé aux assises

Saint-Denis, France

Un homme de 39 ans est jugé aux assises de Seine-Saint-Denis à partir de mercredi pour un incendie qui a fait cinq morts dans un immeuble de Saint-Denis le 7 juin 2016.

L'homme aurait mis le feu à un matelas dans un mouvement d'humeur. L'incendie s'était propagé rapidement dans la cage d'escalier encombrée de matelas et de meubles.

Les victimes, une femme de 46 ans et ses trois enfants âgés de 12 à 21 ans et une amie de 20 ans, avaient été découvertes au troisième étage de cet immeuble vétuste. Elles s'étaient réfugiées dans la salle de bain pour échapper aux flammes et aux fumées.

Le père de famille, seul survivant de l'appartement, avait sauté par la fenêtre après avoir vainement appelé à l'aide.

Une voisine a elle-aussi sauté du deuxième étage avec son bébé et son compagnon et elle a été grièvement blessée.

Le procès devrait durer jusqu'au 7 décembre 2018.