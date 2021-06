Incendie mortel à Saint-Martin d'Abbat début janvier : la compagne de la victime mise en examen et incarcérée

Dans l'enquête sur l'incendie mortel survenu dans la nuit du 6 au 7 janvier 2021 dans une maison à St-Martin d'Abbat, dans le Loiret, le parquet d'Orléans indique, ce vendredi, que la compagne de la victime vient d'être mise en examen pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner et destruction de bien d'autrui, confirmant ainsi les informations de La République du Centre.

La compagne placée en détention provisoire

Son compagnon, âgé de 50 ans, pompier volontaire à Châteauneuf-sur-Loire, était mort cette nuit là. Grièvement blessée, sa compagne avait été transportée en urgence au CHRU de Tours. Désormais sortie de l'hôpital, elle est placée en détention provisoire.

La qualification pénale retenue indique que l'homme n'est pas décédé dans l'incendie mais aurait subi des violences de la part de sa compagne âgée d'une trentaine d'années, mais on n'en sait pas plus sur le scénario tragique de cette nuit-là, et l'enquête confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie d'Orléans se poursuit.