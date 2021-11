Incendie mortel à Saint-Nazaire : un autre corps découvert dans les décombres au 1er étage

Les autorités redoutaient dès hier que le bilan ne s'alourdisse. L'incendie ce mardi matin dans un immeuble à l’angle des rues de Pornichet et Claude-Berthollet à Saint-Nazaire a fait 2 morts selon le dernier bilan, et un blessé grave. Un second corps a donc été découvert par les secours ce mercredi après-midi au premier étage de l'immeuble. Des secours qui progressent très lentement dans les décombres, car certaines parties de l'immeuble restent inaccessibles, trop dangereuses. 35 pompiers ont repris ce matin très tôt les opérations de déblaiement et de sécurisation, une partie du mur menaçait de s'effondrer.

Les secours doivent encore "déconstruire une partie du bâtiment puis consolider les planchers avec l’aide d’une entreprise de travaux publics afin de faciliter davantage l'accès" selon le communiqué du SDIS 44. Parmi les pompiers actuellement sur site, il y a notamment des équipes spécialisées dont une unité cynotechnique (avec des chiens), de sauvetage déblaiement, des secours en milieux périlleux, ainsi que des pilotes de drones. Sur place, pas moins de 18 engins occupent la rue et les trottoirs. Le secteur a été entièrement bouclé.

Les opérations de déblaiement et de reconnaissance doivent se poursuivre jusqu'à ce soir.

L'incendie qui a fait une autre victime, un homme de 56 ans et un blessé grave, un jeune homme de 35 ans transféré au service des grands brûlés au CHU de Nantes. Tous les deux avaient sauté par la fenêtre en tentant d'échapper aux flammes.

Une enquête pour homicides involontaires et blessures involontaires a été ouverte. La PJ de Nantes est saisie.