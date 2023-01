Incendie mortel à Trans : piste accidentelle confirmée, 4 décès causés par les fumées

Ce mardi soir, quelques heures après les autopsies réalisés par l'institut médico-légal d'Angers, la procureure de la République de Laval a annoncé qu'une expertise avait établi que l'incendie à Trans, samedi 28 janvier, était parti de la cheminée de la maison, "confirmant ainsi la piste accidentelle" écrit la magistrate dans un communiqué, une piste évoquée dès le lendemain du drame avec les premiers éléments de l'enquête confiée à la brigade de recherches de Château-Gontier-sur-Mayenne.

Incendie d'origine accidentelle, décès liés causés par les fumées

Une mère de famille âgée de 37 ans et trois enfants de 13, 4 et 3 ans ont péri dans cet incendie et ce sont les fumées qui ont causé les décès poursuit le parquet de Laval. Samedi soir, les pompiers avaient réussi à extraire du brasier un autre enfant, âgé de 2 ans, et le père de famille de 42 ans. Le nourrisson va bien. Le père, lui, est toujours hospitalisé, son pronostic vital reste engagé.