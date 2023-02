Incendie mortel à Trans : une cagnotte solidaire pour l'organisation des obsèques

Quatre jours après l'incendie tragique de Trans, qui a tué une mère de famille et trois enfants, les proches des personnes décédées viennent de lancer la cagnotte solidaire "4 Anges" sur le site Leetchi. Ce mercredi soir, plus de 4.000 euros ont déjà été recueillis. Les dons serviront à organiser les obsèques et aussi à aider ceux qui vont désormais s'occuper du bébé de 2 ans qui a survécu au sinistre. Le père de famille, extrait du brasier par les pompiers, est toujours hospitalisé dans un état grave.

ⓘ Publicité

Mardi soir, quelques heures après les autopsies réalisées par l'institut médico-légal d'Angers, la procureure de la République de Laval avait annoncé qu'une expertise avait établi que l'incendie à Trans, samedi 28 janvier, était parti de la cheminée de la maison, "confirmant ainsi la piste accidentelle".