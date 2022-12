Incendie mortel à Vaulx-en-Velin : "Une maman a sauté du quatrième car elle a eu peur... et elle a succombé"

La plus jeune des victimes avait trois ans. Dix personnes sont mortes, dont cinq enfants âgés entre 3 et 15 ans dans un incendie qui s'est déclenché dans la nuit de jeudi à vendredi, à Vaulx-en-Velin, près de Lyon. Le feu a pris au rez-de-chaussée de cet immeuble de copropriété vers trois heures du matin. Les voisins ont été réveillés par les cris et les appels au secours.

ⓘ Publicité

Un voisin, Assed, raconte qu'il rentrait chez lui vers trois heures du matin quand il a assisté au drame. "Au début, ça a cramé au zéro et après, il y a eu des flammes qui sont montées petit à petit" raconte-t-il, très ému, "il y a une maman, que je ne connais pas, mais mes potes étaient là. Elle a sauté du bâtiment, du 4e, parce qu'elle a eu peur. Elle a même jeté son fils pour que mes potes le réceptionnent. Ils ont réussi ! Mais la dame a sauté et elle, elle a succombé" témoigne-t-il, encore sous le choc.

J'ai entendu beaucoup de "au secours, au secours ! À l'aide, à l'aide !"

"J'ai entendu beaucoup de "au secours, au secours !" Énormément de "au secours ! À l'aide, à l'aide !" Il y avait quatre voitures de pompiers avec les échelles bizarres" explique-t-il encore. "Ils sont rentrés un peu de partout. Il y en a même un, il a forcé là-bas. Il a cassé la vitre pour pouvoir aider une personne en haut". En tout, 170 pompiers ont été mobilisés, ils ont éteint l'incendie très violent vers sept heures du matin. Dix-neuf autres personnes ont été blessées : quatre sont actuellement en urgence absolue et dix autres sont légèrement blessées, dont deux pompiers.

Une enquête pénale a été ouverte pour "déterminer les circonstances et les causes de ce dramatique incendie" a fait savoir le Parquet de Lyon. D'après le procureur de la République, "aucune hypothèse n'est écartée, notamment la piste criminelle". Ce vendredi matin, sur les réseaux sociaux et dans leurs témoignages aux médias, de nombreux habitants de ce quartier du Mas du Taureau, un quartier en plein renouvellement urbain, dénoncent des squattes dans les rez-de-chaussée d'immeuble et pointent du doigt le trafic de drogue en bas de leurs appartements. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place.