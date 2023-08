Incendie mortel à Wintzenheim : enquête ouverte pour "homicides et blessures involontaires"

Deux jours après l'incendie qui a fait onze morts à Wintzenhei m (Haut-Rhin), le dossier est transféré à Paris où le parquet annonce ce vendredi l'ouverture d'une enquête préliminaire. L'enquête porte sur "les chefs d'homicides et de blessures involontaires aggravés par la violation d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement".

L'enquête est désormais pilotée par le pôle des accidents collectifs à Paris. Le parquet de Colmar s'est dessaisi "au regard du nombre de victimes, réparties sur le territoire national, et de l'ampleur des investigations à venir". Il appartient aux enquêteurs de "déterminer les causes précises de cet incendie" et ses "éventuelles responsabilités pénales".

Le respect des normes de sécurité en question

Jeudi, la vice-procureure de la République de Colmar avait soulevé des points montrant que le gîte incendié n'était pas aux normes : la grange rénovée de 500 mètres carrés n'avait pas fait l'objet d'une visite de commission de sécurité comme le prévoit le règlement des bâtiments accueillant du public. Une visite permettant notamment de vérifier l'existence de moyens d'alerte contre le feu, et d'organisation d'une évacuation.

A Wintzenheim, l'adjoint au maire Daniel Meyer a affirmé jeudi que l'établissement n'était pas déclaré en mairie.

Plus d'informations à venir.