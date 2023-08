Incendie mortel à Wintzenheim : Un hommage aux victimes a été rendu en l'église d'Amnéville

Près de 200 personnes étaient réunies ce samedi matin à l'église Saint-Joseph à Amnéville où une messe en hommage aux victimes de l 'incendie de Wintzenheim était rendue.

Onze personnes ont perdu la vie ce mercredi dans l'incendie d'un gîte situé sur cette commune du Haut-Rhin. Les onze victimes, qui y séjournaient en vacances, étaient issues d'associations pour adultes handicapés mentaux, parmi elles, Fatima, Jérôme, Marcelle et Laure étaient membre de l'APEI (Association de parents d'enfants inadaptés) d'Amnéville.

Beaucoup d'anonyme touchés par le drame étaient présents à la messe. Il y avait aussi des proches des victimes, comme Didier, un ami de Fatima : "On travaillait ensemble à l'ESAT (établissement et service d'aide par le travail) de Pierrevillers. C'est malheureux on ne la verra plus lundi au boulot. Ils sont juste partis en vacances et ils ne reviendront jamais".

Une cellule psychologique est mise en place au sein de l'APEI. Pour le maire d'Amnéville Eric Munier, présent à la messe, c'est toute la commune qui est en deuil et sous le choc : "On les voyait tous les jours, ils ont disparu si brutalement que ça créer un vide, il faut se soutenir pour surmonter ensemble cette épreuve", explique l'édile. Il prévient que des cahiers de condoléances seront disposés en mairie dès mercredi.

Des proches préoccupés par les circonstances du drame

Le gîte qui a pris feu n'étaient pas aux normes , ce qui ajoute de la colère à la tristesse des familles endeuillées. "Comment un tel établissement a-t-il pu accueillir des personnes handicapés ?", se demande une proche d'une des victimes.

Le parquet de Paris a annoncé ce vendredi l'ouverture d'une enquête pour "homicides et blessures involontaire."