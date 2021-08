Incendie mortel au Mans : une cigarette mal éteinte et un insecticide à l'origine du sinistre

L'enquête avance après l'incendie qui a coûté la vie à une femme samedi, rue Armand-Saffray au Mans, dans une résidence du quartier Saint-Pavin. Selon un communiqué du Parquet, les premières déclarations du compagnon de la victime et les constatations de l'expert permettent de préciser l'origine du feu : une cigarette mal éteinte, laissée à proximité de matelas traités par un produit ménager contre les punaises de lit.

Le feu a pris dans la salle de bains

Toujours hospitalisé, l'homme a expliqué "avoir voulu traiter deux matelas en mousse contre les punaises de lit, dans la baignoire, avec un produit ménager", détaille le Parquet. "Il estime avoir sans doute laissé une cigarette mal éteinte à proximité et avoir refermé la porte pendant la durée d'application du traitement". Lorsqu'il a ouvert la porte de la salle de bains, l'homme a vu la fumée mais également provoqué un appel d'air et le feu s'est brutalement propagé. Le couple ne pouvait plus sortir de l'appartement, la porte du logement étant alors inaccessible.

Si les premières constatations de l'expert incendie "sont en cohérence avec ces déclarations", il faut encore déterminer la nature du produit utilisé, son degré d'inflammabilité, et surtout si le compagnon de la victime pouvait ignorer sa dangerosité.

L'enquête se poursuit

Contrairement à ce qui a pu être dit, la femme décédée dans l'incendie n'était pas enceinte. Selon les résultats de l'autopsie, ce sont les inhalations de fumée et de monoxyde de carbone qui ont provoqué sa mort. L'homme reste hospitalisé, les séquelles ne sont pas encore évaluables. "L'enquête se poursuit par les auditions des témoins et la fin des investigations de l'expert", conclut le Parquet.